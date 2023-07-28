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紐約熱浪來襲 面對停電可能 專家呼籲做好「這些」準備

世界新聞網／即時報導
電網過載可能導致停電，民眾應提前做好準備，在停電時才不會手足無措。（美聯社）
電網過載可能導致停電，民眾應提前做好準備，在停電時才不會手足無措。（美聯社）

紐約市27日迎來夏季首波熱浪，民眾為抵抗炎熱的天氣，用電量大幅提升，加重了紐約市電網的負擔。市應急管理局局長伊斯柯爾（Zach Iscol）表示電網過載可能導致停電，因此呼籲民眾應提前做好準備，在停電時才不會手足無措。

1. 停電的事前準備

在斷電隨時可能發生的情況下，伊斯柯爾提醒民眾應提前換好手電筒的電池，並準備充足的礦泉水。除此之外，他還建議要整理出所有家庭成員的聯絡方式與健康信息，並備好一個應急包，在裡面放入現金、盥洗用品、行動電源和給小孩玩的遊戲。

前消防隊員查爾斯（Jason Charles）也列出了他認為斷電時必須準備好的幾項物品，其中包含了電池、充好的行動電源和充電線、必備的藥物、可攜式收音機、乾糧以及急救箱。

而伊斯柯爾表示，雖然所有準備工作都很重要，但必不可少的步驟就是註冊免費警報系統「Notify NYC」。民眾可以透過撥打311、訪問NYC.gov/NotifyNYC或下載app訂閱該項服務。有使用透析機（dialysis machine）等生命維持設備者，則應提前告知聯合愛迪生（ConEd）或公眾電力瓦斯公司（PSE&G）等供電公司，才可以在電力恢復時成為優先供電對象。

2. 停電時的注意事項

若真的停電了，伊斯柯爾認為找到手電筒是首要任務，因為有了光線才可以進行接下來的任務。這些任務包括將易腐蝕食品移入裝滿冰塊的冷藏箱還有準備好足以支撐全家度過48小時的用水（每人一天約需一加侖）。

民眾可以在白天多使用太陽能電器，如太陽能風扇、太陽能行動電源等，且應拔除任何沒有在使用的電器插頭，降低恢復電力時電網的負擔。

而查爾斯則提醒民眾，在停電時絕對不要跑到屋頂上或前往未營業的公共泳池，因為這兩個場所很容易發生意外。同時，他也表示蠟燭只能在萬不得已的情況下使用，否則使用手電筒即可。

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