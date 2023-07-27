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道指跌逾200點 中止連13漲勢

7月將成史上最熱月份 「地球步入沸騰時代」

紐約遭遇極端高溫 曼哈頓華埠遊客稀少

記者許君達／紐約即時報導
排隊的人都想盡辦法躲在有陰影的地方。(記者許君達／攝影)
排隊的人都想盡辦法躲在有陰影的地方。(記者許君達／攝影)

紐約市從27日起開始遭遇一輪熱浪的洗禮，國家氣象局(National Weather Service)已發出「極端高溫預警」，預計27和28日兩天，室外體感溫度將超過華氏100度，市府相關機構也提示市民盡量待在空調房內、減少外出。由於高溫時段正逢工作日，因此以觀光目的地而知名的曼哈頓華埠27日白天顯得比平時更加冷清，僅有零星遊客光顧。

27日中午，在華埠最中心的勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)十字路口，平日人流如織的景象沒有出現，路口中央受到陽光直射的地方更是堪稱空曠，除了少量白人遊客外，本地華人普遍步履匆匆，很多人還撐起雨傘遮陽、或者用手中的紙或小包擋在額頭上快速通過沒有陰影的路段。在觀光區核心宰也街(Doyer St.)上，雖然設置了大量配有遮陽傘的座位，但南華茶室、麻布冰室等幾家平日需要排隊等位的「網紅店」外，依舊門庭冷清，餐飲業者設置的室外座位也基本無人問津。

在勿街旁吹奏笛子的街頭藝人伍金威表示，當日遊客數量明顯比正常日子要少，即使因為工作日的緣故，也冷清到有些異常。他表示，自己雖然坐在陰影裡賣藝，也感覺過於辛苦，如果下午生意沒有什麼起色，便打算早些回家了。

平日大排長龍的幾家網紅店外「門可羅雀」。(記者許君達／攝影)
平日大排長龍的幾家網紅店外「門可羅雀」。(記者許君達／攝影)
由於很多人非必要不出門，業者的生意受到不小的影響。(記者許君達／攝影)
由於很多人非必要不出門，業者的生意受到不小的影響。(記者許君達／攝影)
不得不出門的人紛紛想辦法遮陽。(記者許君達／攝影)
不得不出門的人紛紛想辦法遮陽。(記者許君達／攝影)
冰淇淋店內，員工比客人多。(記者許君達／攝影)
冰淇淋店內，員工比客人多。(記者許君達／攝影)
除了需要上班的人以外，華埠的遊客數量在本輪高溫天氣中明顯減少。(記者許君達／攝影...
除了需要上班的人以外，華埠的遊客數量在本輪高溫天氣中明顯減少。(記者許君達／攝影)
華埠老人最常聚集的哥倫布公園幾乎成為空城。(記者許君達／攝影)
華埠老人最常聚集的哥倫布公園幾乎成為空城。(記者許君達／攝影)
由於行人減少，本該在夏季更受歡迎的冷飲店生意也受影響。(記者許君達／攝影)
由於行人減少，本該在夏季更受歡迎的冷飲店生意也受影響。(記者許君達／攝影)
人們用各自的辦法「徒勞」地抵抗高溫。(記者許君達／攝影)
人們用各自的辦法「徒勞」地抵抗高溫。(記者許君達／攝影)
熱浪來襲，華埠的中心地帶門庭冷清。(記者許君達／攝影)
熱浪來襲，華埠的中心地帶門庭冷清。(記者許君達／攝影)

華埠 觀光 高溫

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