紐約遭遇極端高溫 曼哈頓華埠遊客稀少

排隊的人都想盡辦法躲在有陰影的地方。(記者許君達／攝影)

紐約市從27日起開始遭遇一輪熱浪的洗禮，國家氣象局(National Weather Service)已發出「極端高溫 預警」，預計27和28日兩天，室外體感溫度將超過華氏100度，市府相關機構也提示市民盡量待在空調房內、減少外出。由於高溫時段正逢工作日，因此以觀光 目的地而知名的曼哈頓華埠 27日白天顯得比平時更加冷清，僅有零星遊客光顧。

27日中午，在華埠最中心的勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)十字路口，平日人流如織的景象沒有出現，路口中央受到陽光直射的地方更是堪稱空曠，除了少量白人遊客外，本地華人普遍步履匆匆，很多人還撐起雨傘遮陽、或者用手中的紙或小包擋在額頭上快速通過沒有陰影的路段。在觀光區核心宰也街(Doyer St.)上，雖然設置了大量配有遮陽傘的座位，但南華茶室、麻布冰室等幾家平日需要排隊等位的「網紅店」外，依舊門庭冷清，餐飲業者設置的室外座位也基本無人問津。