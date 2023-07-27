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偷錢包、手機 紐約扒手猖獗 專挑女性與長者下手

記者劉梓祁／紐約即時報導
法拉盛擁擠街頭。（當地市議員辦公室提供）
法拉盛擁擠街頭。（當地市議員辦公室提供）

隨著疫情結束並進入夏季，紐約市街頭扒竊案件明顯增加，如曼哈頓華埠市警五分局早前指，事件發生頻率已達普遍程度，且主要受害者集中在女性和長者之間；為此，市警(NYPD)成立扒手專案組，安排臥底警員在城市交通中對偷竊行為採取行動，並提醒亞裔注意看管錢財。

該小組全稱為「運輸署特種行動處全市扒手專案組」(Transit Bureau Special Operations Division Citywide Pickpocket Unit)，於去年秋季成立並在紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)內運作，致力於在地鐵和人行道上打擊扒手團伙。

專案組成員、市警巡官塞德諾(Jonathan Cedeno)表示，雖然扒手中存在大量男性，但帶領孩子的母親和年長人士組成的偷竊團伙亦有存在，部分會假扮家庭成員，且偷竊手法非常熟練。因此，乘客搭乘地鐵時需留意形跡可疑的拄拐老人或帶有兩個孩子的母親，其可能成為偷竊錢包、手機或其他貴重物品的嫌犯。

市警指，皇后區法拉盛是扒手犯罪熱點地區，臥底警員會不時佩戴棒球帽巡邏，並穿有兩層上衣以隱藏警用密錄器、警徽和手銬，為更好融入人群之中；執勤時，成員會分組行動，並使用手機或耳機通信。

專案組負責人、警官索阿雷斯(James Soare)形容團隊成員「有獨特眼光」，能夠緊隨可疑人員並收集線索，在他們實際偷出受害者手機或錢包前將其攔下或抓獲。索阿雷斯說，扒手外表並不總是令人懷疑，而試圖進行偷竊的嫌犯也並不總是符合人們的固有印象。

據了解，該小組在公眾假期或大型活動舉辦時處於高度戒備狀態，如即將舉行的美國網球公開賽(US Open)。

針對被竊物品，塞德諾表示其中手機主要被銷往南美洲，並能為犯罪團伙帶來不小利潤。市警多年前曾指，自2018年起，南美洲與紐約市扒手之間的聯繫有所增加，原因為來自智利和哥倫比亞等國的國際扒手進入五區。

塞德諾還說，法拉盛109分局轄區擁有紛雜的露天市場和擁擠的顧客，是扒手最喜歡的地方之一；且亞裔居民習慣攜帶大量現金，亦不會在遇事後報警，使此地對扒手具有極大吸引力。

根據他的描述，小偷常會盯梢潛在受害者，待他們取錢並進入地鐵站後試圖分散其注意力，隨即竊取現金；曾有兩名小偷合作案例，一人假裝無意把芥末灑在受害者身上，另一人趁機偷走錢包。

市警發言人稱，截至26日，全市共發生594起公共交通內的大規模盜竊案，其中189起與扒竊相關。

地鐵站 亞裔 法拉盛

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