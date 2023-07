偷錢包、手機 紐約扒手猖獗 專挑女性與長者下手

法拉盛擁擠街頭。(當地市議員辦公室提供)

隨著疫情結束並進入夏季,紐約市街頭扒竊案件明顯增加,如曼哈頓華埠市警五分局早前指,事件發生頻率已達普遍程度,且主要受害者集中在女性和長者之間;為此,市警(NYPD)成立扒手專案組,安排臥底警員在城市交通中對偷竊行為採取行動,並提醒亞裔 注意看管錢財。

該小組全稱為「運輸署特種行動處全市扒手專案組」(Transit Bureau Special Operations Division Citywide Pickpocket Unit),於去年秋季成立並在紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)內運作,致力於在地鐵和人行道上打擊扒手團伙。

專案組成員、市警巡官塞德諾(Jonathan Cedeno)表示,雖然扒手中存在大量男性,但帶領孩子的母親和年長人士組成的偷竊團伙亦有存在,部分會假扮家庭成員,且偷竊手法非常熟練。因此,乘客搭乘地鐵時需留意形跡可疑的拄拐老人或帶有兩個孩子的母親,其可能成為偷竊錢包、手機或其他貴重物品的嫌犯。

市警指,皇后區法拉盛 是扒手犯罪熱點地區,臥底警員會不時佩戴棒球帽巡邏,並穿有兩層上衣以隱藏警用密錄器、警徽和手銬,為更好融入人群之中;執勤時,成員會分組行動,並使用手機或耳機通信。

專案組負責人、警官索阿雷斯(James Soare)形容團隊成員「有獨特眼光」,能夠緊隨可疑人員並收集線索,在他們實際偷出受害者手機或錢包前將其攔下或抓獲。索阿雷斯說,扒手外表並不總是令人懷疑,而試圖進行偷竊的嫌犯也並不總是符合人們的固有印象。

據了解,該小組在公眾假期或大型活動舉辦時處於高度戒備狀態,如即將舉行的美國網球公開賽(US Open)。

針對被竊物品,塞德諾表示其中手機主要被銷往南美洲,並能為犯罪團伙帶來不小利潤。市警多年前曾指,自2018年起,南美洲與紐約市扒手之間的聯繫有所增加,原因為來自智利和哥倫比亞等國的國際扒手進入五區。

塞德諾還說,法拉盛109分局轄區擁有紛雜的露天市場和擁擠的顧客,是扒手最喜歡的地方之一;且亞裔居民習慣攜帶大量現金,亦不會在遇事後報警,使此地對扒手具有極大吸引力。

根據他的描述,小偷常會盯梢潛在受害者,待他們取錢並進入地鐵站 後試圖分散其注意力,隨即竊取現金;曾有兩名小偷合作案例,一人假裝無意把芥末灑在受害者身上,另一人趁機偷走錢包。

市警發言人稱,截至26日,全市共發生594起公共交通內的大規模盜竊案,其中189起與扒竊相關。