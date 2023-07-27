紐約市發布極端高溫預警 今明2天體感溫度恐達105度

極端高溫27日降臨紐約市，27日、28日(周五)兩天的體感溫度恐達到105度至108度。圖為紐約市一處噴泉旁的母子。(美聯社)

極端高溫 27日降臨紐約市 ，27日、28日兩天的體感溫度恐達到105度至108度，國家氣象局(National Weather Service)對紐約市發出「極端高溫預警」；市長亞當斯 (Eric Adams)呼籲市民小心防暑，節約用電。

「極端高溫預警」(Excessive Heat Warning)是國家氣象局的最高預警級別，被認為「極端危險」，這也是紐約市自2021年8月以來第二次收到該級別預警；衛生局數據顯示，紐約市每年約有350人因高溫死亡，基礎疾病患者風險尤高；亞當斯在27日的記者會上表示，紐約市每年因高溫死亡的人數，超出任何一種極端天氣，「能否接觸到避暑資源事關生死。」

亞當斯敦促市民使用市府開設的避暑中心納涼，民眾可登錄網站https://finder.nyc.gov/coolingcenters/查詢地點；他呼籲民眾儘量待在空調房內，或使用公共游泳池，建議民眾大量飲水，午後避免被陽光直射。

衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)提醒民眾識別中暑症狀，如發熱、皮膚發乾、發冷、皮膚發黏、意識不清、噁心、嘔吐、呼吸困難、眩暈、虛弱等；「近年來，80%的中暑死亡事件發生在沒有空調的家中，因此開空調很重要，電風扇是不夠的；如果沒有空調，可以考慮沖涼；民眾應儘量避免激烈的室外活動，尤其是在溫度最高的時段。」

同時，市應急管理局局長伊斯柯爾(Zach Iscol)請求市民避免用電過量，否則可能會造成電網過載而停電；「儘管空調是避暑的重要資源，但不必將空調開到最低溫度；我們建議將溫度設在78度，兼顧能源使用和自身舒適。」

他還建議市民，高溫時段可推遲其他不必要的用電行為，如洗衣機、微波爐，儘量關燈。

聯合愛迪生(Con Edison)公司總裁凱茨齊克(Matthew Ketschke)表示，電網已經做好應對高溫的準備，但仍提醒民眾，未來幾天紐約市可能發生停電事件，「我們鼓勵民眾節約用電，將不必要的用電行為推遲到高溫過後；如果發生停電，可以聯繫我們。」