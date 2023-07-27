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紐約皇后區大學點增庇護所 接收300男 華人居民憂

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
紐約市皇后區前教會學校聖阿格尼絲高中，將變成一處「庇護客休息中心」。(擷自Google Maps)
紐約市皇后區前教會學校聖阿格尼絲高中，將變成一處「庇護客休息中心」。(擷自Google Maps)

華人聚居的紐約市皇后區大學點將新增一處臨時庇護所，接收300名男子，為期三個月，直至他們被轉移至長期庇護所，居民們對此表示憂心。

根據市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，25日(周二)她接到通知，位於她選區皇后區大學點的前教會學校聖阿格尼絲高中(St. Agnes Academic High School)，將變成一處「庇護客休息中心」(migrant respite center)，接收300名男子，直至他們被安置到一處長期庇護所。

帕拉迪諾表示，自首次收到通知，她一直與市府官員保持通話，反對這個計畫，他們已經向她保證，休息中心僅為臨時，為期三個月；同時，將這一所前教會學校變成社區新高中的計畫，不會因此有任何變更或延遲。

不過，帕拉迪諾也對官員們所說的時間有所懷疑。

她說，這裡完全不合適作為庇護所，目前，大學點的基礎設施建設已經超負荷，犯罪問題猖獗，其所屬的市警109分局轄區還有全市最高的犯罪率之一，再加上一個庇護所，將對警方有效保護社區的能力產生災難性的影響。

此外，該地點距離兩所公校、以及另一個收容無家可歸婦女的庇護所僅步行距離，還離大學點的主要商業區僅一個街區，那裡已滿是在疫後掙扎維生的小商家，再增加這額外的負擔，可能對許多人造成致命打擊。

帕拉迪諾還額外發了一封聲明表示，南部邊境需要關閉，現在大家都在為此付出代價。市長必須宣布進入緊急狀態，立即暫停庇護城市(sanctuary city)政策及庇護法所賦予的權利，庇護客湧入城市的速度要快於紐約市可以庇護和資源的速度，紐約市已達到最大容量，誠如此前市長所言，這對於紐約民眾不公平，對於庇護客也不公平。

她表示將積極監控該庇護所的情況，並定期派遣員工來評估庇護所對於周邊社區的干擾並據實報告，盡力減少對周邊鄰里的影響，她也將繼續向市府施壓，要求他們儘早關閉庇護所。

華人居民對此表示憂心，居民金山表示，社區需要安寧，而不需要混亂的人前來社區，將抗議示威，堅持反對市府事先未溝通而強制安置庇護客的作法。

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