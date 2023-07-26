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紐約市熱島效應最嚴重地區揭曉 這兩群體成最大受害者

世界新聞網／即時報導
紐約市受熱島效應影響嚴重，少數族裔和低收入戶成最大受害者。（美聯社）
紐約市受熱島效應影響嚴重，少數族裔和低收入戶成最大受害者。（美聯社）

研究機構「以氣候為中心」（Climate Central）發布最新的都市熱島效應研究，調查結果顯示紐約市的平均溫度在熱島效應下提升了8.6℉，是全美44座大城市中最高者。

如此高溫是紐約市密集的人口及高度的都市化所造成的。成千上萬的高樓大廈阻礙空氣流通、過度鋪張的柏油路容易吸熱，且眾多的市民每天在街上開車、跑步也會釋放更多熱能。這些都加劇了紐約市的熱島效應。

如今，市內超過600萬人（相當於紐約市78%的人口）住在地表溫度升高8℉或以上的地區，其中380萬人的居住地的溫度更是因熱島效應上升了10℉以上。

研究指出，熱島效應最嚴重的鄰里分別是位於布碌崙（布魯克林）的東紐約（East New York）和東威廉斯堡（East Williamsburg）、位於布朗士的窄頸（Throggs Neck）和杭特點（Hunts Point）以及曼哈頓中城。而居住於此的少數族裔和低收入戶因缺乏供冷系統與醫療保險，面對熱浪時死亡的風險更高，是熱島效應下最大的受害者。

為降低高溫所造成的影響，紐約市政府已經開始執行各種措施。然而僅僅是在房頂上種植綠植或提供民眾避暑中心並不能解決問題的根源。

「以氣候為中心」的研究顯示，城市中的綠地，如中央公園及展望公園，日間溫度比周遭地區低許多。因此，若在市內增加樹木的種植量，就能夠減緩熱島效應帶來的升溫。

而大自然保護協會（The Nature Conservancy）紐約市總監麥斯威爾（Emily Maxwell）提出了另一個解決方法，「我們想要提升城市的反光度，這樣無法種植樹木的地方也可以反射熱能。」除此之外，她也表示收取堵車費和提升能源使用效率都是對抗熱島效應的重要手段。

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