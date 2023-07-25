紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

紐約25日下午突發的大雷暴在布碌崙 (布魯克林)班森賀引發小颶風 ，狂風刮倒了十幾棵大樹，有的樹攔腰折斷，倒下的樹枝砸壞了停了路邊的車輛，也掛斷了電線，導致當地居民區斷電，斷樹枝還對一些房屋造成了損壞。

下午3時多，紐約市 突發大雷暴，整個天空烏黑一片，閃電大作，雷聲轟鳴，狂風暴雨席捲了整個紐約市。在布碌崙貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)19大道和20大道之間，狂風瞬間形成了一股小颶風。

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

家住這個街區的鄧先生說，他當時剛要出門，看到狂風大作，就打消了出門的念頭。他沒有想到的是，雷暴剛開始不久，就出現了一股大風，鄧先生將其形容為「看得見」的狂風，狂風橫著掃過街區的，夾帶著雨水，肆虐整個街區。沒過多少時間，鄧先生門前的兩棵法國梧桐樹就先後被攔腰掛斷了。鄧先生說，聽到樹木斷裂的聲音，他當時害怕極了，折斷的樹木倒在了他家的前院，一片狼藉。鄧先生說，好在斷樹沒有破壞他們家的房屋，算是不幸中的大幸。

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

記者看到，從19大道到20大道，有大約十幾棵樹攔腰折斷，街道一片狼藉，斷樹壓壞了好幾輛車，還有的殘樹幹還毀壞了房屋。

消防車、急救車迅速趕到了現場，鋸斷了有可能造成潛在危險的折斷的樹枝。據急救人員介紹，好在到現在為止，小颶風沒有造成人員傷亡。