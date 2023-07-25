我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電

道指升勢不止 續創6年最長連漲走勢

紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電

記者胡聲橋／紐約即時報導
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

紐約25日下午突發的大雷暴在布碌崙(布魯克林)班森賀引發小颶風，狂風刮倒了十幾棵大樹，有的樹攔腰折斷，倒下的樹枝砸壞了停了路邊的車輛，也掛斷了電線，導致當地居民區斷電，斷樹枝還對一些房屋造成了損壞。

下午3時多，紐約市突發大雷暴，整個天空烏黑一片，閃電大作，雷聲轟鳴，狂風暴雨席捲了整個紐約市。在布碌崙貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)19大道和20大道之間，狂風瞬間形成了一股小颶風。

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

家住這個街區的鄧先生說，他當時剛要出門，看到狂風大作，就打消了出門的念頭。他沒有想到的是，雷暴剛開始不久，就出現了一股大風，鄧先生將其形容為「看得見」的狂風，狂風橫著掃過街區的，夾帶著雨水，肆虐整個街區。沒過多少時間，鄧先生門前的兩棵法國梧桐樹就先後被攔腰掛斷了。鄧先生說，聽到樹木斷裂的聲音，他當時害怕極了，折斷的樹木倒在了他家的前院，一片狼藉。鄧先生說，好在斷樹沒有破壞他們家的房屋，算是不幸中的大幸。

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

記者看到，從19大道到20大道，有大約十幾棵樹攔腰折斷，街道一片狼藉，斷樹壓壞了好幾輛車，還有的殘樹幹還毀壞了房屋。

消防車、急救車迅速趕到了現場，鋸斷了有可能造成潛在危險的折斷的樹枝。據急救人員介紹，好在到現在為止，小颶風沒有造成人員傷亡。

鄧先生說，他三四年前就向使政府報告，他家門前的兩棵樹有問題，好像是死了，要求處理，但市政府置之不理，就在兩個月前，有關部門還給他寫信，說沒有任何問題。

雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)
雷暴在班森賀引發小颶風，樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋/攝影)

颶風 布碌崙 紐約市

上一則

紐約地鐵又現仇亞事件 華女車廂內遭辱罵、吐口水

延伸閱讀

少收好幾十億…居家上班、稅繳紐約 新州要討回來

少收好幾十億…居家上班、稅繳紐約 新州要討回來
紐約地鐵又現仇亞事件 華女車廂內遭辱罵、吐口水

紐約地鐵又現仇亞事件 華女車廂內遭辱罵、吐口水
染指逾200病人…紐約婦科名醫性侵案 料重判四個20年

染指逾200病人…紐約婦科名醫性侵案 料重判四個20年
亞利桑納72歲婦 欠費51元遭斷電被熱死…5年後電力公司改進了

亞利桑納72歲婦 欠費51元遭斷電被熱死…5年後電力公司改進了

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空