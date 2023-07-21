「堵車費」還在吵 曼哈頓61街已安裝徵收裝置

曼哈頓61街於21日已完成安裝堵車費徵收裝置。(路透)

進入曼哈頓 60街以南的車輛，預計將於明年春天開始繳納堵車費 ，21日清晨，承包商已在曼哈頓西61街安裝堵車費的徵收裝置；雖然目前堵車費的收費細項及減免還在討論，但仍遭到不少反對。

根據施工現場情況，承包商正在曼哈頓西61街路口上方，安裝無現金電子收費系統。按照堵車費計畫規定，駛入60街以南中央商務區(CBD)的駕駛都將被徵收費用；21日的徵收裝置安裝工程，從60街北方開始，陸續從西向東完成安裝。

大都會運輸署交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)日前在總部舉行會議，討論計畫細則，遭到多方反對。根據現有規定，高峰時段駛入收費區域的司機，最高需付23元費用；至於巴士、出租車等類型車輛，或是可獲豁免人群，目前尚在評估中。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)21日表示，此舉將對新州 已經支付過路費的駕駛帶來災難性影響。但大都會運輸署交通檢視委員會官員則不以為然，「對於新州居民而言，如果新州交通局能夠配合，將會是件好事，畢竟如果我們完全收了過路費，現在也不用對堵車問題如此焦頭爛額。」