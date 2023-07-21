7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

奧克拉荷馬州 執法部門日前在打擊走私行動中，查獲被偽裝成新鮮蔬果和食用香菇的大量大麻 ，且包裝印有大量中文，重量達數千磅並價值千萬元，運輸目的地為紐約和新州 。

奧克拉荷馬緝毒局(Oklahoma Bureau of Narcotics)執法人員於19日搜查了位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的倉庫，後發現其為大麻走私分銷中心，並繳獲近7000磅大麻，價值近2800萬元，準備發至紐約和新州。在本年4月一次行動中，當局亦截獲相同數量大麻，後者被計畫送往同一目的地。

緝毒局發言人伍德沃德(Mark Woodward)表示，由於犯罪分子利用廉價土地和法律漏洞從非法交易中獲利，該州非法活動激增；幾乎每一日，連接奧克拉荷馬農場和各地黑市的渠道，都有大麻運輸。

根據緝毒局所公布照片，此批被收繳的大麻裝在印有中文「真鮮優品」和「茶花菇」的紙箱內，數量疑有近百個，但局方未透露大麻經銷者身分。

對紐約而言，非法大麻商家已困擾州府和市議會許久。市長亞當斯(Eric Adams)曾估計，至今年2月市內非法大麻店鋪數量約為1500家。同時，負責發放大麻商品銷售執照的州大麻管理辦公室(OCM)已發放200餘個許可，但僅有約20家店鋪登記在冊。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州稅務及財政廳和大麻管理辦公室已在6月對33個大麻商家進行檢查，繳獲至少價值1100萬元的1000磅非法大麻。本月早前，紐約市警(NYPD)和州稅務人員突查了曼哈頓下東城數間無牌大麻店；地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)亦在數日前與11家無牌店鋪的所有者達成協議，後者將為出售非法大麻支付超過40萬元。

儘管紐約各部門仍未有對非法大麻流入源頭的判斷，但奧克拉荷馬州被認為是種植大麻最便利的區域之一。因該州在2018年合法化醫用大麻，取得銷售許可僅需2500元。伍德沃德亦說，外州人士進入種植大麻的趨勢持續存在。