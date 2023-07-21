我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

記者劉梓祁／紐約即時報導
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

奧克拉荷馬州執法部門日前在打擊走私行動中，查獲被偽裝成新鮮蔬果和食用香菇的大量大麻，且包裝印有大量中文，重量達數千磅並價值千萬元，運輸目的地為紐約和新州

奧克拉荷馬緝毒局(Oklahoma Bureau of Narcotics)執法人員於19日搜查了位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的倉庫，後發現其為大麻走私分銷中心，並繳獲近7000磅大麻，價值近2800萬元，準備發至紐約和新州。在本年4月一次行動中，當局亦截獲相同數量大麻，後者被計畫送往同一目的地。

緝毒局發言人伍德沃德(Mark Woodward)表示，由於犯罪分子利用廉價土地和法律漏洞從非法交易中獲利，該州非法活動激增；幾乎每一日，連接奧克拉荷馬農場和各地黑市的渠道，都有大麻運輸。

根據緝毒局所公布照片，此批被收繳的大麻裝在印有中文「真鮮優品」和「茶花菇」的紙箱內，數量疑有近百個，但局方未透露大麻經銷者身分。

對紐約而言，非法大麻商家已困擾州府和市議會許久。市長亞當斯(Eric Adams)曾估計，至今年2月市內非法大麻店鋪數量約為1500家。同時，負責發放大麻商品銷售執照的州大麻管理辦公室(OCM)已發放200餘個許可，但僅有約20家店鋪登記在冊。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州稅務及財政廳和大麻管理辦公室已在6月對33個大麻商家進行檢查，繳獲至少價值1100萬元的1000磅非法大麻。本月早前，紐約市警(NYPD)和州稅務人員突查了曼哈頓下東城數間無牌大麻店；地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)亦在數日前與11家無牌店鋪的所有者達成協議，後者將為出售非法大麻支付超過40萬元。

儘管紐約各部門仍未有對非法大麻流入源頭的判斷，但奧克拉荷馬州被認為是種植大麻最便利的區域之一。因該州在2018年合法化醫用大麻，取得銷售許可僅需2500元。伍德沃德亦說，外州人士進入種植大麻的趨勢持續存在。

根據公開資料，奧克拉荷馬至2021年底，已有超過9000家持牌大麻農場，數量超過最早合法化娛樂性大麻的加州。為此，奧克拉荷馬州長斯蒂特(Kevin Stitt)去年簽署一項禁止新增種植、加工和銷售許可的中止令，將持續至2024年8月。

被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

大麻 奧克拉荷馬州 新州

上一則

紐約莊嚴寺送書到監獄45年 助囚犯改過自新

延伸閱讀

登上沃弗特里號大帆船 穿越回19世紀紐約港

登上沃弗特里號大帆船 穿越回19世紀紐約港
讓大麻食品遠離兒童

讓大麻食品遠離兒童
聖市警方逮4嫌犯 查獲非法大麻屋

聖市警方逮4嫌犯 查獲非法大麻屋
大麻氣味飄入宅…華府婦告鄰居勝訴 法官令停止吸麻

大麻氣味飄入宅…華府婦告鄰居勝訴 法官令停止吸麻

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
緬街上的路牌將執法時間寫錯，恐誤導民眾。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛公車道禁私家車 「一周7天禁行，路牌寫5天」

2023-07-16 06:21
數據顯示通膨持續放緩，然而在現實中，「價格平穩」的可感度有限。(記者許君達／攝影)

漲價如山倒 降價如抽絲…紐約食品便宜了？「只是聽說」

2023-07-17 14:31

超人氣

更多 >
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到
這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好