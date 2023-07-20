紐約市前半年單車騎士死亡人數創「零死亡願景」以來新高

今年是紐約市「零死亡願景」施行以來，單車騎士死亡人數最多的年份。（記者張心／攝影）

根據交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)與「交通替代」(Transportation Alternatives)20日發布的最新統計數據，紐約市 2023年前六個月已有112人死於交通事故，這比「零死亡願景」計畫實施以來，歷年的同期平均水平高出了6.7%，且單車騎士死亡人數也幾乎飆升到史上最高。

統計數據顯示，2022年是「零死亡願景」推出以來，交通事件中，兒童喪生最多的一年；此外，共計258名市民死於交通事故。而在今年，第100名交通事故受害者喪生於6月7日，這是自2014年以來，最早達到這個里程碑數字的年份。

與此同時，今年也是「零死亡願景」施行以來，單車騎士死亡人數最多的年份，而且可能超過紐約市歷史上單車騎士逝世最多的1983年。在2023年的前六個月，18名騎士喪生，達到「零死亡願景」計畫實施以來，歷年同期平均水平的兩倍，比2022年和2021年的相關數據加起來還多。

皇后區 也打破了「零死亡願景」推出以來的死亡人數紀錄，今年已有40人死於交通事故，比去年同期增加了43%，較「零死亡願景」時代的平均水平高出29%。此外，今年的五起喪生於交通暴力的兒童死亡事故，均發生在皇后區。