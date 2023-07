紐新林肯隧道口 產婦「胎兒頭出現了」警察馳援接生

紐新航港局警員約瑟齊克(右)和巴特,日前在林肯隧道入口處附近的收費站旁,協助接生一名新生兒。(取材自臉書)

紐約與新澤西 航港局(Port Authority of New York and New Jersey)兩名警察17日在林肯隧道(Lincoln Tunnel)新州 哈德遜郡(Hudson County)入口處附近的收費站旁,協助一位寶寶等不急要出世的媽媽,接生了一名新生兒。

根據紐新航港局發言人表示,航港局警員約瑟齊克(Timothy Jozefczyk)率先於早上9時左右抵達現場,駕車的新手父親瓜爾帕(Nestor Guallpa)驚慌失措的告訴約瑟齊克,他的伴侶在分娩且出血中。

當約瑟齊克來到新手媽媽瑪麗亞.馬林(Maria Marin)身旁時,新生兒已經開始著冠(Crowning,指可見到到胎兒的頭部了),約瑟齊克隨即指示她開始用力;在短短不到三分鐘內,馬林產下了一名健康男嬰。

希望有一天也能為人父的約瑟齊克表示:「嬰兒哭出來的時候我鬆了一口氣,我很高興大家都很健康。」

另一名航港局警員官巴特(Evan Butt)在不久之後也趕到現場,在急救人員抵達現場前將馬林和新生兒送往附近的醫院前,協助後續胎盤娩出和夾住臍帶。

已取名為基利安.亞倫.瓜爾帕.卡斯塔諾(Kylian Aaron Guallpa Castano)的男嬰,身體健康,體重為6磅9盎司。瓜爾帕表示,這是一輩子難忘的經歷。

「我們很高興獲得警方的協助,」瓜爾帕說,「很感激他們在現場且大家都健健康康的。看著警員們認真小心且熟練的工作,真的太棒了。他們是我們的英雄。這簡直就像是電影場景,我永遠都不會忘記。」

已有九年警察服務經歷的約瑟齊克表示,他抵達現場時非常緊張,因為這是他第一次幫助分娩,而且也是第一次抱新生兒。

航港局指出,警員巴特在協助接生方面則是經驗老到,他曾任職於紐約市 消防局並擔任過急救人員,這次是巴特第五次出勤執行協助接生的任務。