紐約MTA宣布公車地鐵基本票價漲至2.9元 8月20日生效

MTA宣布公車地鐵基本票價漲至2.9元，通勤鐵路票和橋樑隧道通行費也漲。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA )19日批准一項計畫，將公車和地鐵 的基本票價從2.75元提高至2.9元，8月20日左右生效，這是七年來票價首次上調。MTA 還決定提高長島鐵路 (LIRR)、紐約北線鐵路(Metro North)票價以及橋梁和隧道通行費。

MTA董事會周三全票通過將票價上調 4%；在另一項單獨的表決中，董事會還批准上調橋梁和隧道通行費。公共汽車和地鐵的新票價將於 8 月 20 日左右生效。橋梁和隧道通行費上調將於 8 月 6 日前後生效。通勤鐵路票價也將上漲，但哈德遜河以西的北線鐵路除外。

MTA 財務委員會主席祖克曼(Neal Zuckerman)說，漲價是慎重考慮後的合理決定，如果不適度提價，將會對公共資源造成慢性損害。

「為了負責任，我們必須提高票價」，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)說，「這是預算協議的一部分，票價會有小幅上漲」。

公共交通維權者周三並沒有反對漲價，而是利用漲價的機會呼吁為有需要的紐約市民提供更多補貼。乘客聯盟(Riders Alliance)的丹尼斯（Danna Dennis）在一份聲明中說，整個城市各種成本都在上升，亞當斯市長必須擴大公平票價的資格，為更多陷入困境的紐約人提供幫助。