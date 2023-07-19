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亞當斯：成年庇護客限60天內離開市府照護所 自尋住處

記者和釗宇╱紐約即時報導
市長亞當斯19日宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所。（市長辦公室提供）
市長亞當斯19日宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所。（市長辦公室提供）

從南部越境的庇護客仍持續不斷湧入紐約市，市府安置資源已捉襟見肘；市長亞當斯(Eric Adams)19日宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所，不包括帶孩子的成年人。

自去年春季以來，已有超過9萬名庇護客陸續從南部邊境抵達紐約市；亞當斯表示，目前每日新抵達人數已經穩定至300至500人，仍有超過5萬4800名庇護客居住在市府提供的安置處所內，市府的安置資源已經達到極限，而且沒有得到州府和聯邦政府的任何幫助。

亞當斯宣布，市府將給入住安置處所的所有成年庇護客下發通知，限60天內辦理安置處所，自尋住處，市府也將派專員協助庇護客尋找住處，或幫助其前往其他地區；此外，市府也將分發傳單打擊不實信息，並告知所有庇護客，市府已經無力維持過往的安置水準。

亞當斯說，為解決這場全國性的危機，紐約市府提供的服務已經超出任何地方政府的水平，包括提供安置所、食物、各種服務等；他表示，限期搬離的新規將讓未來兩個月內的庇護客安置和分流任務激增，但可以確保兒童及其家庭在晚間居有定所；過去一年多來，紐約市一直在獨自面對這場危機，我們需要州府和聯邦政府介入。」

根據市府，這項新規將在未來幾周內推行，限期搬離通知將首先發給那些入住市府安置處所事件最長的人，接下來按個人入住時間由長到短分波段下發通知；如果成年庇護客在60天內未能找到新住所，就必須到市府庇護客接收中心重新申請入住安置所；目前，有孩子的庇護客家庭數量持續增加，這項新規將首先確保此類家庭的安置需求。

數據顯示，為安置庇護客，市府已經開放超過185個緊急庇護所，包括13個大規模人道主義救濟中心、庇護客求助資源中心，並讓數千庇護客兒童入讀公校。

不過，此項新規遭到維權組織的強烈反對；法律援助協會(Legal Aid)等團體組成的「遊民維權聯盟」(Coalition for the Homeless)表示必將做出抗爭，這項新規徹底取消了州憲法規定的庇護權保護，將突破紐約市超過40年以來的人道和尊嚴底線，將導致數千人被迫流落街頭，「沒有人希望看到這個景象。」

庇護 紐約市 亞當斯

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