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紐約華埠菸店發生持槍劫案 嫌犯搶彩票後逃逸

記者許君達╱紐約即時報導
事發菸店。記者許君達╱攝影
事發菸店。記者許君達╱攝影

曼哈頓華埠地蘭西街（Delancy St.）61號香菸雜貨店19日中午遭遇持槍搶劫，劫匪在搶得部分彩票後逃離，整個過程未開槍、無人傷亡，也沒有損失現金。

店主Jay介紹，搶劫大約發生於19日中午12時20分左右，事發時店內只有他一人值班。嫌犯有三人，其中一人持有槍枝。三人在得手彩票券後，沒有繼續搶劫其他財物。Jay表示，損失彩票券的價值目前還未估算清楚。整個過程中，嫌犯未開槍，也未造成人員傷亡。911報警紀錄顯示，搶劫完畢後，三人沿愛烈治街（Eldridge St.）向南逃離。

截至發稿時，市警五分局警員仍在店內偵查，拒絕透露更多詳情。根據警方通訊紀錄，其中一名嫌犯身穿「特殊的」（distinctive）紅袖灰色襯衫。

事發現場位於曼哈頓下城交通繁忙的地蘭西街交亞倫街（Allan St.）處，然而街邊行人稀少、店鋪很少且多未開門營業，可謂鬧市中的一處荒涼角落。劫案發生後，附近很難找到能提供有效線索的目擊者。事發店鋪隔壁的日式料理店業者表示，完全沒有聽到看到任何異常情況，甚至都根本不知道隔壁發生了持槍劫案。

目前，全美正處在一輪彩票熱潮中。截至19日，勁球（Powerball）頭彩獎金已超9億元。

事發地點雖處交通繁忙的鬧市，但附近較為荒涼，缺乏有效目擊者。很容易成為犯罪的目標...
事發地點雖處交通繁忙的鬧市，但附近較為荒涼，缺乏有效目擊者。很容易成為犯罪的目標。記者許君達╱攝影

曼哈頓 華埠 勁球

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