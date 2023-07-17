禁用種族作考量後 紐約各大學傳承招生制度重受檢視

哥倫比亞大學校園。美聯社

在最高法院裁定禁止利用平權措施(Affirmative Action)考慮種族因素來招生後，紐約州 的各所大學，也正在面臨是否應當廢除「傳承入學」制(legacy admissions)的壓力。

「傳承入學」是大學一項優先考慮錄取校友子女的措施，根據教育 維權團體「現在改革教育」(Education Reform Now)收集的數據，全州有超過七成私立大學及超過三分之一的公立大學，在審核申請者時會考慮他們是否與校友有關。

「美國長久以來都聲稱擁戴擇優錄取的菁英主義，個人可以憑藉自身努力向上攀升，但這並非是事實」，該團體紐約分部的執行主任馬特爾(Jacquelyn Martell)表示，特別是在紐約州，能看到大量經濟、住房以及接觸優質教育機會見的差距。

而「傳承入學」政策的支持者則認為，它幫助建立家庭與學校之間多代人的聯繫，有助募集捐款與資助獎學金，從而實現校園的多元化。

紐約州議員曾在去年提出全面終止傳承入學政策的提案，不過在當時受到由百所大學組成的「獨立大學及學院協會」(CICU)的強烈抵制，稱提案在當時是對於大學的「不合理的干擾」。而由於最高院 的裁定，他們的態度也有了相應轉變。

協會主席布樂涵(Lola Brabham)發聲明表示，儘管傳承入學一直是部分學院的重要招生工具，但組織也已經認識到，公眾認為這種做法是在擴大特權而並非機會，鑑於最高院禁止在大學錄取中考慮種族因素的裁定，協會也將不再反對禁止傳承入學政策。

目前，哥倫比亞大學及漢密爾頓學院(Hamilton College)對招生問題不予置評。康乃爾大學曾在2018年面臨集體請願要求廢除傳承入學，學生會此後也通過相關決議，根據校內學生報，2021屆學生中，近17%由於親屬是校友而入學。大學發言人未對該數據作出回應。

在著名文理學院柯蓋德大學(Colgate University)，約7%的大學新生為校友子女或孫子孫女，超過三分之一的「傳承」學生申請被錄取，這所學校的總體錄取率為12%。

紐約大學發言人貝克曼(John Beckman)則表示，作為校友的孩子並不是錄取學生的衡量因素。2021年秋季的大一新生中，校友的子女不到2%。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點