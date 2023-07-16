紐約空污嚴重 全州周一空氣質量指數將超100

州府警告，周一紐約州各地空氣質量指數將超100。(美聯社)

紐約州 環保廳(DEC)廳長塞格斯(Basil Seggos)和州衛生廳(DOH)廳長麥克唐納德博士(Dr. James McDonald)16日發布了17日(周一)紐約州的空氣質量健康警告，認為細顆粒物或臭氧含量將導致紐約全州各地區的空氣質量指數(AQI)超過100。

警告說，長島 、紐約市大都會 區、哈德遜河谷下游(Lower Hudson Valley)、哈德遜河谷上游(Upper Hudson Valley)、阿迪朗達克山脈(Adirondacks)、安大略湖東部、紐約州中部和紐約州西部地區的空氣細顆粒物，以及長島、紐約大都會區的臭氧含量預計將使空氣質量指數(AQI)超過100。

夏季高溫可形成地面臭氧，這是光化學煙霧的主要成分。汽車尾氣和州外排放源是地面臭氧的主要來源，也是東北部最嚴重的空氣污染問題。高濃度臭氧是一種無色氣體，產生霧霾天空，降低能見度。幼兒、戶外運動者和工作者以及患有呼吸道疾病（如哮喘）的人，應考慮限制劇烈的戶外活動。

細顆粒物由空氣中直徑為2.5微米或更小的微小固體顆粒或液滴組成，通常來自燃燒過程（如汽車尾氣、發電廠和火災）以及大氣中的化學反應。有心臟或呼吸問題的人、兒童和老人可能對PM 2.5特別敏感。居民應盡量減少室外和室內的細顆粒物來源，避免在細顆粒物濃度較高的地區進行劇烈活動。

紐約市民還可以通過使用公共交通工具而不是開車，合併機動車出行，以及限制使用家用電器等措施減少空氣污染。