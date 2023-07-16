曼哈頓華埠麥地臣街火災後首場消防安全講座 居民踴躍參與

華埠商改區聯合市消防局舉辦免費社區消防知識講座，講解防火常識與鋰電池使用注意事項。主講者為消防局華裔代表羅顯耀(左二)、趙榮光(左三)，其他參與者包括商改區負責人陳作舟(左一)以及幫助翻譯的大華埠民權聯盟執行總監王鏑(右二坐姿者)等。(記者許君達／攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)16日聯合市消防局在曼哈頓華埠繼續舉辦中文消防安全知識講座，向華埠居民傳授防火常識、鋰電池安全使用方式、火災自救、滅火器使用等方面的專業知識。這是華埠系列消防安全講座的第五場，主要面向講國語的人群。由於6月底華埠麥地臣街剛剛(Madison St.)發生鋰電池導致的致命火災，消防安全成為社區熱點議題，因此本場講座的上座率很高，共有超過50人到場。

市消防局代表羅顯耀首先告訴在場聽眾：沒有任何家庭常用的滅火方式能夠應對鋰電池火災。因此，如果發現電池冒煙，必須馬上集合家庭成員撤離房屋並報火警，撤離時最好隨手關上房門、以便阻礙火勢蔓延。千萬不可嘗試自行救火，尤其不要澆水。如果能有幸在電池冒煙冒火之前發現溫度過高的情況，則要立即切斷電源，並將易燃物轉移到遠離電池的地方。

羅顯耀介紹，鋰電池並非僅用於電單車，日常使用的手機、電腦等電器內部都有鋰電池的存在。他為聽眾列舉了多條鋰電池日常使用須知，包括杜絕整夜充電、購買時認準大品牌原廠產品、不要使用外包裝有破損的電池、不要使用延長線充電、不要在建築門口或過道上充電，以及給手機充電時不要將其捂在枕下等。他還提示，買電池時要注意看其標籤上是否有代表檢測合格的「UL」標誌。此外他還提醒，廢舊電池不能隨便扔進垃圾桶，而要參考市府網站nyc.gov/batteries上的內容進行妥善的回收處理。

市消防局鳳凰協會主席趙榮光(Benjamin Chiu)則特別強調了室內煙霧感應器的重要性。他介紹，舊款煙感器需要一年更換兩次電池，新款則可連續使用十年。現在消防局與紅十字會有一個合作項目，居民只要撥打(877)733-2767即可申請免費上門檢查煙感器，並為需要更換的家庭提供可靠性更高的新款煙感器安裝服務。他還介紹了煙霧感應器的使用方法：三聲長鳴代表煙霧超標，而四聲短鳴則代表二氧化碳濃度過高，急需開窗通風。