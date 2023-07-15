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周日暴雨降至 紐約市發洪水預警 謹防地下室淹水

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周日暴雨降至 紐約市發洪水預警 謹防地下室淹水

記者張心／紐約即時報導
根據國家氣象局最新通知，紐約市15日晚間將下陣雨並伴隨雷暴，此番糟糕的天氣狀況將持續至16日(周日)晚間，降雨量預計將達到3至5吋。（市長辦公室提供）
根據國家氣象局最新通知，紐約市15日晚間將下陣雨並伴隨雷暴，此番糟糕的天氣狀況將持續至16日(周日)晚間，降雨量預計將達到3至5吋。（市長辦公室提供）

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)15日下午發布旅行警報，根據國家氣象局(National Weather Service)最新通知，全市15日晚間將下陣雨並伴隨雷暴，此番糟糕的天氣狀況將持續至16日(周日)晚間，降雨量預計將達到3至5吋，強烈建議地下室居民搬到地勢較高的地方避難。

市緊急事務管理局局長伊斯科(Zachary Iscol)表示，降雨從15日晚間開始，主要集中在16日下午和晚上，大部分地區預計將有1至2吋降雨，局部地區最高降雨量可達5吋，全市排水不暢的地區會有洪水爆發的危險。

國家氣象局表示，由於降雨量過大，可能導致道路積水，「千萬不要在水中開車，看到水面就掉頭，否則很可能淹死。」氣象學家Jay Engle警告稱，許多雨天喪生案例都發生在車裡，千萬不要低估洪水的威力。

「我們正在密切關注天氣動向，今晚到明天會有強降雨、強雷暴和洪水爆發。」伊斯科警告，住在洪水易發區域的民眾必須提高警惕，提前採取安全預防措施，提前通過官方渠道了解最新的情況。2021年，颶風艾妲(Ida)侵襲紐約，連夜的暴雨曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人。

市緊急事務管理局發布公告稱，住在洪水易發區地下室的民眾，應該搬到地勢較高的地方；外出盡量使用公共交通工具，駕車時慢速行駛，在交通主幹道或高速公路前行；不要開車駛過被洪水淹沒的街道和地鐵站；密切關注朋友、親戚、鄰居，尤其是年長者的身體情況。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。

洪水 地鐵站 暴雨

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