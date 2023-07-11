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曼哈頓高速公路驚傳劫車 乘客刺傷網約車司機後跳橋

記者劉梓祁／紐約即時報導
警方封鎖事發路段。(記者劉梓祁／攝影)
警方封鎖事發路段。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠旁羅斯福高速公路(FDR Drive)高架部分11日下午發生車輛搶劫事故，嫌疑人在刺傷司機後從橋上跳下，隨即失去逃跑能力後被捕，警方表示兩人均沒有生命危險。

根據紐約市警(NYPD)消息，事故發生於11日約下午2時30分，接到報警稱在靠近曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)出口處的羅斯福高速南行道路發生劫車事件，地點位於華埠東百老匯旁羅格斯路(Rutgers Slip)上方路段。

現場可見，意外發生後有近十輛市警五分局及七分局警車到場，隨即封鎖高架下方道路，並僅允許一條高速路車道通行，另外兩車道停有消防車和救護車展開救援，以及一輛撞向橋欄的黑色特斯拉Model Y，以及相隔約50米處相撞的銀色轎車和黑色麵包車。

警方初步調查顯示，受害人為一名網約車司機，在駕駛車輛時被試圖劫車的乘客連捅數刀。

曼哈頓南區巡邏隊助理警司麥卡錫(James McCarthy)現場表示，司機被嫌犯刺向胸部，雖沒有生命危險但傷勢嚴重，且行兇者在犯案後從橋上跳下，導致腿部摔斷，隨即被警方拘捕並送往醫院。

雖至截稿時警方並未指認涉事車輛，但麥卡錫表示嫌犯從特斯拉處跳下，其下方區域亦在警方用警戒線短暫圍起後解封。居住在事發地旁公共住房的居民表示，事故發生時曾聽到巨大響聲，疑似車輛碰撞發出。

警方封鎖事發路段。(記者劉梓祁／攝影)
警方封鎖事發路段。(記者劉梓祁／攝影)
警方調查事故現場，橋上車輛為黑色特斯拉。(記者劉梓祁／攝影)
警方調查事故現場，橋上車輛為黑色特斯拉。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 華埠 特斯拉

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