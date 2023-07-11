現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)11日宣布，位於皇后區 近法拉盛的一間藥房，業主及經理二人被控醫療欺詐等多重罪名，被指向白卡 持有者支付現金回扣，誘使他們購買HIV類高價藥品，涉嫌共騙取近300萬元。

根據控罪書及檢察長辦公室白卡詐欺管控小組(Medicaid Fraud Control Unit)的調查，位於皇后區近法拉盛的聖地牙哥藥房(Santiago Pharmacy)，其業主32歲報住在長島納蘇郡的珀維達(Juan Poveda)、以及32歲報住在皇后區的經理布巴諾(Javier Burbano)，涉嫌親自或指使他人，向醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)持有者支付現金回扣，鼓勵他們在該藥房用處方購買HIV類藥品，從而獲利近300萬元。

法庭文件指，二人涉嫌通過報銷治療HIV的高價處方藥Biktarvy等，從一家非營利的白卡醫保 機構Amida Care騙取290多萬元，這些處方藥事實上都子虛烏有，或是並非通過合法途徑獲得。珀維達還涉嫌隱藏這些資金，將聖地牙哥藥房的收益，通過銀行帳戶轉移到沒有明顯業務運營的另外兩家公司。

珀維達和布巴諾被控一級重竊、二級醫療保健欺詐、非法向白卡持有者支付回扣。珀維達及藥房還被指控一級洗錢、二級洗錢罪。

檢察長辦公室表示，一級重竊及一級洗錢都是B類重罪，最高可判刑25年。二級醫保欺詐是C類重罪，最高可判15年。此外，調查也仍在進行之中，與此調查相關，白卡詐欺管控小組還對在皇后區的另外兩家藥房Corona Chemist Pharmacy和Mi Botica Pharmacy也執行了搜查令。

詹樂霞對此表示，藥店應照顧病人的需求和福利，而不是利用最弱勢的社區居民來充實他們的口袋。白卡盗竊和醫療欺詐是可恥的罪行，也損害了紐約民眾的健康。

司法部及紐約地檢處在近月以來，逮捕了多位涉及白卡與醫保詐欺的藥房業者，位於布碌崙(布魯克林)8大道的一家華人藥房業者，6月遭司法部指控，涉嫌在2010至2021年間，遞交虛假的信息以獲得保險賠償。

另兩名東亞裔的8大道藥店業主也在5月遭逮捕，涉嫌通過支付回扣和賄賂等方式開藥謀利，涉案金額高達2940萬元。