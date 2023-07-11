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紐約州府撥5100萬 防範仇恨犯罪風險

記者劉梓祁／紐約即時報導
霍楚宣布撥出超過5100萬以提升仇恨犯罪風險保護。（截自州府辦公室）
霍楚宣布撥出超過5100萬以提升仇恨犯罪風險保護。（截自州府辦公室）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布，已撥出超過5100萬元資金，旨在提升面臨仇恨犯罪風險組織的安全保障，為州史上針對該領域投入最多的一次，為超過1000個項目提供支持；同時，霍楚還簽署一項法案，要求大學校園加強對仇恨犯罪的調查及報告。

根據州政府，此數千萬元撥款，將用於加強對非營利性社區組織的保護，以防範因意識形態、信仰或團隊使命而面臨仇恨犯罪或攻擊的風險；此外，該筆資金是州內「保護社區免受仇恨犯罪」(Securing Communities Against Hate Crimes)撥款計畫有史以來數額最大一筆，且首次被應用在增強網路安全能力方面。

據了解，保護社區免受仇恨犯罪計畫成立於2017年，由州刑事司法服務部負責管理，旨在提供資金支持，加強非營利性社區機構和市民中心 、文化博物館、日託中心及其他可能遭受仇恨攻擊的組織；其資金可被用於支持室內外安防設施改善，包括但不限於照明、鎖具、警報器、恐慌按鈕、門禁控制、防爆玻璃和爆炸防護膜，且亦會用作安全培訓。

州府表示，計畫已向全州497個組織授予資金，用於1081個項目，總額超過5168萬元，其中接近890萬元用於187個網路安全項目；另外，2024財年預算將額外提供該項目2500萬元，預計下一輪撥款將在12月開放申請。

除宣布撥款外，霍楚亦簽署法案，要求加強大學校園內仇恨犯罪事件的調查和報告。該法案在教育法(Education Law)基礎上作出修改，規定各大學安全諮詢委員會審查關於仇恨犯罪教育、舉報仇恨犯罪以及協助受害者的政策和程序。

此法案還修改了校園犯罪統計信息的傳達程序，要求校方報告和公布仇恨犯罪事件，並在網站上提供相關信息，禁止僅在校園目錄、學生手冊和宣傳冊中提及。根據新法，接受州撥款的大學需加強現代化，並增加對校園內仇恨犯罪事件的披露，因校方有責任對潛在仇恨犯罪進行調查並向執法機構報告。

霍楚表示，通過此「歷史性投資」，紐約最脆弱的組織將提升所需安全措施，確保人們免受源於偏見的暴力傷害，後者在州內「絕無容身之地」。

仇恨犯罪 霍楚 教育

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