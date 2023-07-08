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布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

記者顏潔恩／紐約即時報導
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

不法分子偷竊信件後冒用他人身分行騙的事件持續發生，在紐約布魯克林8大道附近擁有房產的鄭先生，儘管已將信箱加固防護，近期還是遭一名陌生華男撬開，偷走重要信件；鄭先生8日向媒體提供監控錄像，呼籲社區提高警惕，同時也幫忙揪出犯案者。

該事件發生於7日接近凌晨5時許，在51街740號的住家門前，一名戴著口罩的光頭華男開著電動車在人行道上行駛；發現目標後把車停在一旁，下車後先上樓走到監控照不到盲點區，不出一陣子下樓，在住屋前院張望了一下，見四下無人開始徒手撬開信箱。

監控錄像拍到，華男用蠻力狠狠將信箱掰開，對抽出的大信封無興趣，隨手擺放在信箱上，接著帶著其他的小信封揚長而去；直到當日上午11時，鄭先生來到信箱前才發現又被人撬開。

鄭先生表示，此類事件不是第一次發生，為此已經對信箱進行加固處理，可還是難以防範偷信賊；過去也有不法分子被捕，但因後續受害者沒人願意上庭作證，案件就不了了之，嫌犯因此又被釋放，重返社區犯案。

竊賊盜走無數張政府寄來的支票、匯票，一次國泰銀行寄來的一張3700元支票，鄭先生過了半年才發現被人取走；歹徒將原本的公司名稱竄改成某人的名字，由於錢沒有存到銀行去，難以追查下落。鄭先生懇請社區提高警惕外，也幫忙揪出犯案者，若看到與圖相似者，立即報警協助破案。

歹徒騎乘電動車在社區閒逛、尋找下手目標。(視頻截圖)
歹徒騎乘電動車在社區閒逛、尋找下手目標。(視頻截圖)

華男 支票 口罩

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