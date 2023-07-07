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紐約華埠火災影響 亞裔書店被迫停業 民踴躍捐款

世界新聞網／即時報導
曼哈頓華埠茂比利街公寓樓本月4日發生火災，位於該公寓一層的亞裔主題書店「Yu & Me」也受到嚴重影響。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓華埠茂比利街公寓樓本月4日發生火災，位於該公寓一層的亞裔主題書店「Yu & Me」也受到嚴重影響。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓華埠一棟位於茂比利街(Mulberry St.)的公寓樓本月4日發生火災，造成一名獨居華裔老人受傷，與老人同住的寵物狗不幸死亡。位於該公寓一層的亞裔主題書店「Yu & Me」也受到嚴重影響，店主余夢及團隊發起GoFundMe籌款詳述店鋪受損情況，短短一日內就湧入大量善款。

華埠亞裔主題書店「Yu & Me」受到火災影響，被迫停業整修一年。(截取自書店G...
華埠亞裔主題書店「Yu & Me」受到火災影響，被迫停業整修一年。(截取自書店GoFundMe專頁)

書店團隊在籌款專頁介紹，火災帶來了嚴重的濃煙和水管道損害，書店大部分的圖書庫藏和設備也受損，無法繼續每日運營所需，未來的一切活動也被迫取消；店鋪被告知，整個維修重整過程會需要大概一年時間來完成。而關店對小商家來說有著致命的打擊，保險金至少還有八個月才會到來，但這期間稅務、其他帳單，以及員工薪水和保險金等要持續支付。

團隊還表示，書店一直以來都把支持華埠社區、員工、顧客以及作家放在第一位，舉辦了許多新書發布會、藝術家快閃活動、開放麥之夜、個人安全設備發放活動等。他們希望藉助社區的幫助，幫書店度過這次的火災難關。

籌款的頁面才建立不到一天，就已經超額完成設立的15萬元目標。截至7日早10時，募款總數已經逼近23萬。捐款名單中不乏在店內舉辦過書簽名會的作家和明星，包括「沒有媽媽的超市」（Crying in H-Mart）作者、歌手蜜雪兒·桑娜（Michelle Zauner）、「我們是夢想家」（We Were Dreamers）作者、演員劉思慕等。

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