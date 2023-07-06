我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta新社群Threads已3000多萬人註冊 推特喊告

示警北京 AIT主席：美國反對外部干預台灣大選

阻止外賣郎最低時薪法上路 多家外送平台告紐約市府

記者張心／紐約即時報導
根據最新法規，紐約市外送平台外賣郎最低時薪將於12日上漲，但卻遭多家主流外送平台聯合抵制。(記者張心／攝影)
根據最新法規，紐約市外送平台外賣郎最低時薪將於12日上漲，但卻遭多家主流外送平台聯合抵制。(記者張心／攝影)

包括DoorDash、Grubhub、Uber等主流第三方外送平台，6日分別向紐約市府提出訴訟，不僅要求法院頒布限制令，阻止即將於12日生效的「外賣郎最低時薪法」實施，更希望法院能夠裁決，廢除該條法規；外賣平台指，法規不僅指責市府不了解食品配送行業，也指法案內容在時薪計算上缺乏合理性。

紐約市府於上月11日公布最新政策，提升為外送平台工作的外賣郎最低時薪，由當前的平均時薪7.09元加至17.96元，並在2025年漲到19.96元。該工資標準每年將根據通貨膨脹調整，只要工人的時薪達到19.96元的最低標準，餐館可以根據送餐平台，選擇按里程或工作時間為外賣郎支付報酬，也可自訂薪酬標準。

這遭到了Grubhub、DoorDash、Uber、Relay Delivery等多家主流外送平台的抵制，分別於6日向州法院提起訴訟，要求頒布臨時限制令，阻止法規於12日生效；根據外送平台，市府對食品配送行業運作方式「存在誤解」，將迫使外送平台縮小服務範圍，最終損害消費者和餐館的利益。

DoorDash在聲明中形容該項政策「極端且糟糕」，批負責制定最低時薪的市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)使用了「可疑的方法」和「誘導性的問題」，誘導外賣郎以當局需要的口吻回覆問題。

Relay Delivery在起訴書中表示，最低時薪法將使該公司在紐約市倒閉，而為了生存，他們不得不向餐館增收費用。

對此，市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)回應，該法規將幫助成千上萬的外賣郎「脫貧」，因為他們和所有的勞工一樣，都應該得到公平的薪酬，「我們對這些外送平台的反對感到失望，期待法院的裁決，給予外賣郎有尊嚴的收入。」

市主計長蘭德(Brad Lander)也痛批DoorDash、Grubhub、Uber「不榨乾外賣郎不罷休」，「這些公司多次起訴市府，2019年就阻止計程車司機最低時薪增加，這和今日之事本質相同，我們一點也不奇怪。」

原訂今年1月開始實施的第三方外送平台外賣郎漲薪計畫，此次由於勞資方及市府無法達成共識延宕許久，市府在上月中旬宣布漲薪內容，不過如今受到訴訟案影響，何時得以實施尚不清楚。

最低時薪 紐約市 勞工

上一則

氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警

延伸閱讀

發現可疑裝置 紐約公共圖書館緊急清空全館

發現可疑裝置 紐約公共圖書館緊急清空全館
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心 捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心 捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕
最低時薪不斷升高的隱憂

最低時薪不斷升高的隱憂
加州最低時薪18元案公投 更多工作恐流失

加州最低時薪18元案公投 更多工作恐流失

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57

超人氣

更多 >
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹