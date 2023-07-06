氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警

酷暑炎炎，紐約州急發高溫預警，提醒氣溫將在6日下午飆升至華氏100度。（記者張心／攝影）

酷暑炎炎，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)6日中午急發高溫 預警，提醒全州氣溫可能在下午飆升至華氏100度，建議人們預防中暑；因高溫導致的臭氧汙染，州衛生廳也對紐約市 再次發出空氣汙染警報。

州長辦公室表示，根據最新氣象預報，全州溫度已突破華氏95度，預計6日下午將突破華氏100度。這種高溫環境極度危險，建議人們密切關注天氣預警，盡可能待在涼爽的環境，如果必須戶外活動，則應該警惕中暑。

與此同時，紐約市和下哈德遜河谷(Lower Hudson Valley)地區也發布臭氧汙染警報。夏季高溫通常會導致地面臭氧形成，當臭氧和細顆粒物使空氣汙染指數超過100時，州衛生廳將發布空氣品質健康警報，提醒民眾戶外空氣濃度將對敏感人群造成健康威脅。州長辦公室建議紐約市民眾時刻關注www.airnow.gov了解空氣品質情況。

中紐約(Central New York)、五指湖(Finger Lakes)、莫霍克山谷(Mohawk Valley)、及奧伯尼(Albany)地區氣溫也均飆升至華氏95度，州衛生廳提醒民眾防止高溫導致的中暑和意外死亡，「熱是全美氣象有關的頭號殺手，每年都有民眾因為高溫而患病，如果您感覺脈搏加快、呼吸加速且氣短、體溫超過華氏105度、皮膚發紅變乾、或是精神錯亂、失去知覺、請及時到涼爽的環境或就醫。」

紐約州降溫中心可參考：https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/index.htm。紐約州游泳池地址可參考：https://parks.ny.gov/recreation/swimming/。