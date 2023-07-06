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發現可疑裝置 紐約公共圖書館緊急清空全館

記者許君達╱紐約即時報導
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散。圖為警車把附近道路圍起。記者許君達╱攝影
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散。圖為警車把附近道路圍起。記者許君達╱攝影

位於曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散，其門前的第五大道緊急封路。到中午12時40分左右，危機解除。消防及警方人員已全部撤離，圖書館恢復開放。

據現場媒體報導，有關事件的最早報告發生在早上9時45分左右，報告的事故地點位於第五大道交41街處。事發後，第五大道從42街至39街的路段緊急封閉，禁止車輛行人進入。由於事發突然，現場行人多不知道發生何事，紛紛詢問情況。上午11時許，警方排爆小組趕赴現場。尚未有人員傷亡報告。

曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious...
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散，其門前的第五大道緊急封路。記者許君達╱攝影
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious...
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散，其門前的第五大道緊急封路。記者許君達╱攝影
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious...
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散，其門前的第五大道緊急封路。記者許君達╱攝影
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious...
曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館附近6日上午發現「可疑裝置」(suspicious device)，導致全員疏散，其門前的第五大道緊急封路。記者許君達╱攝影

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