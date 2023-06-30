疫情以來最繁忙暑假開啟 紐約州國慶假期嚴打酒駕

國慶假期即將開啟，美國汽車協會預計道路車輛會十分擁堵。（州長辦公室提供）

根據美國汽車協會(AAA)的調查，今年暑假將是疫情以來最繁忙的旅遊時節，國慶日至勞工節期間的酒店、租車、飛機、旅遊景點預定量，較2022年上漲30%；為了避免交通事故，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布，將於30日下午6時至7月5日上午3時，嚴打酒後駕車和魯莽駕駛。

美國汽車協會報告顯示，雖然飛往熱門目的地機票較去年上漲約40%，但今夏預定了機票的飛行人數也比去年增加了12%；郵輪 預訂情況也十分火爆，許多夏日郵輪旅行門票已經全部售罄；國際旅行量也暴增，僅在美國汽車協會預定的國際旅行服務量，較去年上漲了250%，外幣兌換、國際駕照申請量也倍增；美國國務院(Department of State)的護照處理時間比去年夏天緩慢很多，預計10周至13周才能處理完畢。

「我們預計，不僅道路會擁擠，機場、火車、郵輪線路也會十分忙碌。」美國汽車協會公共事務經理(Kara Hitchens)表示，「不過好消息是，隨著油價下降，選擇在美國境內開車旅行的遊客，旅行成本較去年會便宜不少。」

與此同時，紐約州警察 和執法部門將在國慶假期增加巡邏、嚴格執法，以打擊酒後駕駛、魯莽駕駛、分心駕駛等違規行為。為此，州府在全州道路上增加許多巡警和檢測站，以此增加隨機檢查的頻率。此外，除了帶有州警標誌的巡邏車，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也會出動，嚴格檢查司機是否有分心接電話、玩手機等現象，一旦發現有違規行為，可快速辨認出違規者。

霍楚表示，該項特別執法將在30日下午6時啟動，直至7月5日上午3時結束。「我們對那些因魯莽行為而危機他人生命的司機，採取零容忍的態度，追究他們的責任到底。」

根據州府統計，去年國慶假期期間，警察共開出1萬1873張罰單，逮捕了187名酒後駕駛者，調查了775起車禍事故（其中兩起為死亡事故）。