拜登造訪紐約 曼哈頓封路交通癱瘓

拜登專車駛入第五大道。（記者許君達/攝影）

29日下午2時左右，拜登 總統到訪紐約，包括第五大道在內的曼哈頓 多條主要道路被長時間封閉。在第五大道，為數不少的遊客沿途圍觀，其中多數人此前並不知道拜登即將前來的消息。也有一些被擋住無法過馬路的行人對封路表達了不滿。由於當日早間發生火災的蒂芙尼珠寶門店與封路區域重疊，更加重了附近的交通壅堵程度。

拜登所乘坐的直升機當日下午2時25分左右降落在下城第11碼頭（Pier 11）附近的曼哈頓直升機機坪。總統車隊從東區北上，至東53街，然後沿53街行至第五大道再轉向南，前往位於洛克菲勒中心（Rockefeller Center)附近的目的地。

第五大道從57街至47街的路段在下午2時以前就採取了封路措施，禁止車輛駛入，到3時左右、總統車隊到達前大約15分鐘時，所有行人也被禁止進入封閉區域。很多行人不知總統將至，紛紛向執勤的警察 詢問，警察只得不厭其煩地告知情況，同時安撫被隔離在街邊無法過馬路的行人。封路措施直到3時20分左右才解除，前後持續近兩小時。