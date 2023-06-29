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拜登造訪紐約 曼哈頓封路交通癱瘓

記者許君達/紐約即時報導
拜登專車駛入第五大道。（記者許君達/攝影）
拜登專車駛入第五大道。（記者許君達/攝影）

29日下午2時左右，拜登總統到訪紐約，包括第五大道在內的曼哈頓多條主要道路被長時間封閉。在第五大道，為數不少的遊客沿途圍觀，其中多數人此前並不知道拜登即將前來的消息。也有一些被擋住無法過馬路的行人對封路表達了不滿。由於當日早間發生火災的蒂芙尼珠寶門店與封路區域重疊，更加重了附近的交通壅堵程度。

拜登所乘坐的直升機當日下午2時25分左右降落在下城第11碼頭（Pier 11）附近的曼哈頓直升機機坪。總統車隊從東區北上，至東53街，然後沿53街行至第五大道再轉向南，前往位於洛克菲勒中心（Rockefeller Center)附近的目的地。

第五大道從57街至47街的路段在下午2時以前就採取了封路措施，禁止車輛駛入，到3時左右、總統車隊到達前大約15分鐘時，所有行人也被禁止進入封閉區域。很多行人不知總統將至，紛紛向執勤的警察詢問，警察只得不厭其煩地告知情況，同時安撫被隔離在街邊無法過馬路的行人。封路措施直到3時20分左右才解除，前後持續近兩小時。

封路區域附近的交通秩序混亂，壅堵嚴重。沿第五大道自北向南行駛的車輛被分流改道至可雙向通行的東西57街，然而由於57街交第五大道處的蒂芙尼珠寶店當日早些時候發生電路火災，電力搶修車輛又佔據了半幅路面，更加劇了路面交通的混亂情況。

封路區外圍，交通壅堵嚴重。（記者許君達/攝影）
封路區外圍，交通壅堵嚴重。（記者許君達/攝影）
拜登訪曼哈頓，導致第五大道長時間封路。（記者許君達/攝影）
拜登訪曼哈頓，導致第五大道長時間封路。（記者許君達/攝影）
第五大道封路迎總統，吸引大量遊客圍觀。（記者許君達/攝影）
第五大道封路迎總統，吸引大量遊客圍觀。（記者許君達/攝影）

拜登 警察 曼哈頓

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