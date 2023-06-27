紐約市初選落幕 馬泰成功守擂 莊文怡在第43選區勝出

27日為紐約市初選日，51個市議會選區中有21個選區面臨初選，多個亞裔社區的初選有待關注。（記者和釗宇／攝影）

紐約市2023年市級民代初選27日落下帷幕，市議會51個選區中有21個選區面臨初選，同時也有地方檢察官和法官選區；截至發稿，華埠所在的第一選區現任市議員馬泰(Chris Marte)成功守住民主黨 提名，將在普選中面臨華裔 共和黨候選人邱海倫；新畫的布碌崙(布魯克林)第43選區華裔參選人莊文怡在民主黨初選中獲勝，普選將面臨華裔譚瑩瑩與退休警探維樂培(Vito LaBella)之間的勝者。

今年的市議會改選不同以往，由於碰到2020年人口普查後的選區重畫，2021年剛剛換屆的市議會是個兩年又迎來改選；其中最受人關注的莫過於新華的布碌崙第43選區，該選區有54%的選民為亞裔，為全市有史以來首個亞裔占多數的市議會選區。

因此，不少華裔期待在這一社區有所斬獲，其中民主黨參選人包括松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、第20學區前教委伍溢文，共和黨方面則有退休警探維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)以及教育維權人士譚瑩瑩二人。

截至發稿時該選區已開出83%的選票，該區民主黨初選中，莊文怡第一順位得票率為57%，基本確認勝選，陳偉儀為32%，伍溢文為10%；共和黨方面則戰況膠著，譚瑩瑩第一順位得票率已超50%，維樂培則為47%，勝負未分，兩人僅相差18票。

同時，華埠所在的第一選區現任市議員馬泰雖然人氣不減，不過他的左翼姿態頗受社區詬病，挑戰者李翠珊、張秀雅頻頻批判馬泰支持進步派撤資警局的提議，並將選舉重心轉向公共安全；但初選結果顯示，馬泰的優勢不可撼動，截至發稿，在已開出90%的選票中，馬泰第一順位得票率高達63%，確認勝選，李翠珊為30%，張秀雅和另一位參選的公校代課老師藍佩玲(Pooi Stewart)第一順位得票僅為5%和1%。

而在皇后區 法拉盛所屬的第20選區，兩名華裔參選人白育青及陳錦良在共和黨初選中對陣；截至發稿時已開出86%的選票，白育青第一順位得票率為58%，基本確認勝選，陳錦良得票率為41%。

此外，兩位目前在任的民主黨韓裔市議員李琳達(Linda Lee)和元在熙(Julie Won)也在各自選區的初選中輕鬆取勝。

除了市議會，皇后區地區檢察官也面臨改選，且採用簡單多數制計票，現任凱茲(Malinda Katz)面臨前市警總局二把手、皇后區法官格拉索(George Grasso)的挑戰；截至發稿時已開出81%的選票，凱茲得票率高達71%，穩操勝券；此外，皇后區第六行政區民事法官參選人江伊敏得票率為56%，也確認在民主黨初選中勝出。

不過，也有部分初選中無人第一順位得票過半，例如在亞裔人口眾多的皇后區東北部的第19選區，截至發稿時已開出84%的選票中，曾擔任市議員、州參議員的艾維樂(Tony Avella)僅以40%對36%的第一順位得票率領先韓裔前皇后區地檢處助理檢察官裴成進(Christopher S. Bae)，另一位參選人、都市規畫師格拉茲諾(Paul Graziano)的得票率也有23%。

選舉局後續將進行排序複選制歸票，第一順位票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到任何參選人的得票率超過50%則獲勝；根據計畫，選舉委員會將在7月5日和11日進行兩輪排序複選制歸票，最終官方結果預計在7月17日當周才能公布。