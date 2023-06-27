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曼哈頓堵車費聯邦過關 最快明年春季開始收費

記者許君達／紐約即時報導
曼哈頓堵車費聯邦過關，進入曼哈頓60街以南的道路將開始加裝收費設施。（Getty Images）
曼哈頓堵車費聯邦過關，進入曼哈頓60街以南的道路將開始加裝收費設施。（Getty Images）

根據聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)和紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的說法，聯邦運輸部(DOT)26日已對曼哈頓徵收堵車費的計畫給予最終批准，意味著該計畫最後一道審批關卡已過，接下來要考慮的將不再是「能不能做」，而是「如何去做」。

該計畫的正式名稱為「中央商務區收費項目」(Central Business District Tolling Program)，通常被俗稱為「堵車費」，它將由MTA負責徵收，徵收目標為所有進入曼哈頓60街以南的自駕車。目前，收費標準尚未確定，但根據已透露的方案內容，每輛車每次進入收費範圍將被強制收取9至23元不等的費用。

曼哈頓「堵車費」的徵收方式將與現在的橋梁隧道相似，通過在所有進入收費區的道路入口處加裝拍攝感應裝置，從駕駛員的E-ZPass扣款、或郵寄帳單。根據與MTA的合同，收費設施承包商將有310天的時間完成建設。這意味著，收費最快可以從明年春季開始。

對於「堵車費」，支持者認為此舉一方面有助於減少湧入曼哈頓核心區的車流量，一方面可以為MTA籌集更多資金以提升公共交通品質。反對的聲音最多來自新澤西和紐約市郊地區，新澤西州長墨菲(Phil Murphy)表示已聘請律師、試圖從法律層面阻止該計畫。此外，位於收費區內的曼哈頓華埠也有大量反對的聲音，認為收費不僅會加重居民的經濟負擔，更給大量高齡人口帶來不便。

曼哈頓 堵車費 新澤西州

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