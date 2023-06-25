亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

紐約市長亞當斯(中)在華埠電單車店火災後前往視察。(記者劉梓祁/攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)25日宣布，從明年起將在全市公共住宅樓(NYCHA buildings)安裝數百個安全的電單車和電動滑板車的充電和儲存站。

20日(周二)凌晨，曼哈頓華埠一家電單車修理店發生火災，造成四人死亡，兩人重傷。市長亞當斯(Eric Adams)周日宣布，紐約市從明年初起，將開始在五大區的53個公共住宅樓的室外站點，安裝173個電單車和電動滑板車的充電和儲存站。

該項目旨在幫助外賣郎和公共住宅樓的居民，防止鋰電池引發的火災，其資金來自交通部提供的2500萬元的緊急撥款。

亞當斯說，該項目最終將在整個公共住宅樓的室外站點安裝327個充電和儲存站，平均每個站點可以為67名居民服務。

國會參議員 舒默(Chuck Schumer)說，這些充電站的充電速度比普通充電器要快。普遍充電器通常需要六到七個小時。

「大多數鋰電池和充電器是安全的」,紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)說，「但我們也需要確保微型機動車的儲存和充電安全，這樣有問題或製造不當的電池就不會把人置於危險之中」。

今年到目前為止，電單車和電動滑板車的鋰電池火災已造成71人受傷，13人死亡。去年同期，鋰電池火災造成40人受傷，2人死亡。