我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳普亭搭機離開莫斯科 發言人：照常在克宮辦公

水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身

田浩江「唱談歌劇藝術人生」 觀眾有笑有淚有共鳴

記者黃婷╱紐約即時報導
田浩江即興演唱膾炙人口的老歌。(張宗智╱攝影)
田浩江即興演唱膾炙人口的老歌。(張宗智╱攝影)

紐約大都會歌劇院著名男低音歌唱家田浩江，帶著疫情期間創作的散文集「角鬥場的圖蘭朵」於23日(周五)晚上在紐約Merkin Hall at Kaufman Music Center「唱談歌劇藝術人生」，與觀眾及讀者交流。

兩個小時的活動中，田浩江回憶了離鄉背井歷經磨難、成功登上世界歌劇舞台的經歷，以及音樂如何成為他與父母的紐帶、並幫助他完成人生大事的溫馨往事；他也分享了創辦「iSING! 國際青年歌唱家藝術節」、推動東西文化交流的心路歷程；當然，與帕華洛蒂、多明戈等歌唱家同台多年的他，也講述了這些巨星在舞台下鮮為人知的趣事。

(張宗智╱攝影)

田浩江連說帶唱，不僅彈鋼琴、吉他，還秀了一把幾十年前中國流行的樂器手風琴，即興演繹了「聽媽媽講那過去的事情」、「游擊隊之歌」、「喀秋莎」、「往事只能回味」等富有年代感的歌曲，全場觀眾聽故事、看歌劇、唱老歌，有笑有淚有共鳴，意猶未盡。

世界日報紐約社社長張宗智分享新書「角鬥場的圖蘭朵」讀後感。（記者黃婷╱攝影）
世界日報紐約社社長張宗智分享新書「角鬥場的圖蘭朵」讀後感。（記者黃婷╱攝影）

在最後的互動環節，世界日報紐約社社長張宗智與觀眾分享了自己一口氣看完新書「角鬥場的圖蘭朵」的心得，他表示，自己感受到作者的真誠與厚道，更透過書中的介紹，在YouTube、谷歌欣賞了許多著名的歌劇選段，豐富了音樂知識，受益匪淺，「這本書非常值得一讀」。田浩江兒時的夥伴也特地從溫哥華趕來支持活動，謝謝他在那個物質匱乏的時代，用歌聲為大家帶來歡樂。

(張宗智╱攝影)

「唱談」結束後，觀眾爭相排隊購買新書「角鬥場的圖蘭朵」，田浩江一一簽名，為交流活動畫下句點。

田浩江為排隊購書的觀眾簽名留念。(張宗智╱攝影)
田浩江為排隊購書的觀眾簽名留念。(張宗智╱攝影)
田浩江與觀眾交流。(張宗智╱攝影)
田浩江與觀眾交流。(張宗智╱攝影)

歌劇 大都會 疫情

上一則

曼哈頓華埠電單車店火災 3天後復燃幸及時控制 同行：起火店內滿地電線

下一則

駭客入侵紐約市教育局系統 4.5萬社安號等個資外洩

延伸閱讀

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治
非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴
「我的台灣故事」 推展寶島觀光

「我的台灣故事」 推展寶島觀光
紐約行

紐約行
公司營運成本 避用私人帳戶支付

公司營運成本 避用私人帳戶支付

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷
富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」
70歲換駕照新增筆試 DMV樂齡中文題庫免費練

70歲換駕照新增筆試 DMV樂齡中文題庫免費練