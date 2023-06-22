紀念華裔攝影師李揚國 紐約華埠一街道將更名

倡議團隊表示，選擇莫斯高街命名李揚國的主要原因是此處為李揚國生前最常活動的地方，他經常在莫斯高街與勿街相交處的一處廢棄書報亭（圖中右下角）中展示自己的作品。(記者許君達／攝影)

紐約市議會22日表決通過1102號法案，全市總共112條道路將被冠以新的名稱，其中曼哈頓華埠 的莫斯高街(Mosco St.)更名計畫也在其中。根據提案，以曾任第三社區委員會主席、為華埠、小義大利以及下東城地區作出過傑出貢獻的社區領袖莫斯高(Frank Mosco)之名命名的街道，將新增已故華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)之名，將兩位社區名人共同冠名在這條街道上。

李揚國生於紐約的華人 移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄紐約華埠幾乎所有重大的社會運動，2021年不幸因感染新冠病毒去世。李揚國去世後，華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)聯合美華協會(OCA)紐約地區分會和被收養華人協會(Chinese Adoptee Alliance)等多家機構發起為李揚國命名街道的倡議。

根據倡議團隊的說法，冠名選址在莫斯高街的主要原因，是因為李揚國生前最常活動的地點就位於這裡。「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)表示，自己與李揚國相識超過40年，推動這項旨在紀念李揚國的倡議，既出於老友間的情感，更因為李揚國對於美國華人群體的歷史意義讓他應當得到這樣的榮耀。計畫從2021年李揚國去世後不久開始成形，籌備工作包括搜尋整理歷史資料以及大量的溝通與聯絡。陳雪媚介紹，團隊在莫斯高街挨家挨戶敲門、並發信給街上住戶，最終得到近千個連署簽名，然後還要向第三社區委員會、市議員辦公室等機構陳述倡議並尋求支持。此外，團隊還特別與李揚國的弟弟以及莫斯高的家人進行了深入的溝通，徵得兩個家族的理解與贊成。