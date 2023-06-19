曼哈頓地鐵爆連環傷人案 嫌犯隨機砍傷3女後逃逸

警方公布嫌犯照片。(市警提供)

地鐵 4/5/6線曼哈頓區段18日(周日)下午連續發生三起蓄意傷人案，嫌犯在位於上東區和下城的兩個車站隨機砍傷了三名路人後逃離。警方調查後認為，三起案件為同一嫌犯所為，並公布監控錄像，尋求公眾提供線索。

根據警方公布的線索，傷人案件發生在18日下午4時14分左右，一名19歲的女性在地鐵4號線86街-萊辛頓大道站(86th Street-Lexington Avenue)內從站台走樓梯上行至站廳層時，嫌犯持不明利器將她的右腿砍傷；隨後，嫌犯下樓梯至站台，將一名正在等候南行列車的48歲女性右腿砍傷。

連續砍傷兩人後，嫌犯登上南行的4號線列車逃離現場。

下午4時32分左右，警方又接到報告，稱一名坐在4號線列車內的28歲女性被人持利器砍傷左腿。

事發時，列車即將抵達布碌崙 (布魯克林)大橋-市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)車站；列車進站後，嫌犯離開車廂，跳過該站靠近錢伯斯街(Chamber St.)的出口旋轉柵門後，逃離車站。

第三名受害人傷勢較重，被緊急送醫。

警方此後確認，三起案件乃同一嫌犯所為；三名傷者目前無生命危險。

紐約市警局公布了嫌犯體貌特徵和其逃離時的監控影像，此人為男性，黑色短髮、棕色眼睛，身高約5呎8吋，體重約220磅，作案時身穿印有卡通圖案的白色襯衫、藏藍色褲子以及黑色運動鞋，頭戴印有字母「B」樣式的黑底棒球帽。