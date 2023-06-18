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華裔商人賄賂大學預科名校100萬獲取入學資格 遭訴訟

記者胡聲橋／紐約即時報導
華裔商人被指賄賂大學預科名校換取入學資格。(谷歌街景圖)
華裔商人被指賄賂大學預科名校換取入學資格。(谷歌街景圖)

霍拉斯曼學校（Horace Mann School）是紐約市一所大學預科名校。一項新訴訟指控一個軟件公司的華裔總裁以100萬元的價格為其孩子買下了該校的入學資格。

根據紐約高等法院的一項訴訟，軟件公司Lake 5 Media的總裁陳啟(Qi Tom Chen)被指控承諾支付高額捐助款，讓他的孩子在位於布朗士區的霍拉斯曼學校的招生過程中獲得特殊對待。該訴訟於2020年提交，案件於今年五月解封。

起訴書稱，陳啟聘請了一名私立學校招生顧問。這名顧問於2018年安排了一次與霍拉斯曼學校校長的會議，在會上與校長達成了交易。陳啟向霍拉斯曼學校做出100萬元的捐款承諾，從而使他的孩子能被該校優先錄取。

根據霍拉斯曼學校的網站，這所大學預科學校的學費每年將近6萬元，而且該校幼兒園的錄取率只有10%。

據報導，曾參與「Varsity Blues」大學錄取醜聞案的聯邦檢察官羅森(Eric Rosen)說，對陳啟和霍拉斯曼學校的指控可能取決於兩者之間的交易有多麼「赤裸裸」。他認為，學校簡單地暗示捐贈能帶來好處並不違法。

這項訴訟是由Lake 5 Media公司的助理海沃德(Daniel Hayward)提出的。海沃德還指控陳某多年來偷稅漏稅。給學校的錄取費本來應作為「非相關商業收入」向國稅局報告，但「像陳先生這樣的家長通常將他們的錄取賄賂作為可減稅的慈善捐款」。

海沃德指控陳啟向稅務局謊報向一家名為「CTBS Everblue LLC」的公司支付了50萬元的「租金」，但實際上卻利用這家公司為自己購買了價值2.2萬美元的葡萄酒，並為他的孩子支付了藝術課程的學費。如果海沃德能證明陳啟在報稅上作弊，他將可以獲得補交稅款的一部分。

霍拉斯曼學校的發言人阿德勒(Ed Adler)對媒體說，該校絕不會拿錄取名額做交易。

招生 租金 布朗士

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