華裔商人賄賂大學預科名校100萬獲取入學資格 遭訴訟

華裔商人被指賄賂大學預科名校換取入學資格。(谷歌街景圖)

霍拉斯曼學校（Horace Mann School）是紐約市一所大學預科名校。一項新訴訟指控一個軟件公司的華裔總裁以100萬元的價格為其孩子買下了該校的入學資格。

根據紐約高等法院的一項訴訟，軟件公司Lake 5 Media的總裁陳啟(Qi Tom Chen)被指控承諾支付高額捐助款，讓他的孩子在位於布朗士 區的霍拉斯曼學校的招生 過程中獲得特殊對待。該訴訟於2020年提交，案件於今年五月解封。

起訴書稱，陳啟聘請了一名私立學校招生顧問。這名顧問於2018年安排了一次與霍拉斯曼學校校長的會議，在會上與校長達成了交易。陳啟向霍拉斯曼學校做出100萬元的捐款承諾，從而使他的孩子能被該校優先錄取。

根據霍拉斯曼學校的網站，這所大學預科學校的學費每年將近6萬元，而且該校幼兒園的錄取率只有10%。

據報導，曾參與「Varsity Blues」大學錄取醜聞案的聯邦檢察官羅森(Eric Rosen)說，對陳啟和霍拉斯曼學校的指控可能取決於兩者之間的交易有多麼「赤裸裸」。他認為，學校簡單地暗示捐贈能帶來好處並不違法。

這項訴訟是由Lake 5 Media公司的助理海沃德(Daniel Hayward)提出的。海沃德還指控陳某多年來偷稅漏稅。給學校的錄取費本來應作為「非相關商業收入」向國稅局報告，但「像陳先生這樣的家長通常將他們的錄取賄賂作為可減稅的慈善捐款」。

海沃德指控陳啟向稅務局謊報向一家名為「CTBS Everblue LLC」的公司支付了50萬元的「租金 」，但實際上卻利用這家公司為自己購買了價值2.2萬美元的葡萄酒，並為他的孩子支付了藝術課程的學費。如果海沃德能證明陳啟在報稅上作弊，他將可以獲得補交稅款的一部分。

霍拉斯曼學校的發言人阿德勒(Ed Adler)對媒體說，該校絕不會拿錄取名額做交易。