1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

紐約市 警局於17日凌晨4時在地鐵4號線車廂內，發現一名男子倒在血泊中，經調查死者被刺身亡，而這也成為本周第二起發生在地鐵上的刺殺案。

根據市警局消息，警方在接到報案後，凌晨4時趕到曼哈頓14街聯合廣場(14th St./Union Square)地鐵站 ，於停靠在站台的4號線列車最後一節車廂內，發現一名32歲男子失去知覺地躺在長椅上，現場有大量血跡。

該男子被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治身亡；經調查，死者生前有大量的犯罪記錄，但目前尚不確定是否和其死亡有直接關係。

警方表示，此輛4號線列車駛進14號線站台時，目擊者在最後一列車廂看到被害人，隨即報告給列車長。大都會 運輸署(MTA)列車員在趕到現場後，發現受害人被刺傷流血，繼而立刻撥打911報案。

「我看到了非常多的血。」大都會運輸署員工表示，警方趕到現場後，因查案需求，列車被轉移到快線車道上，直到7時30分才回到常軌通道。

目前，尚未有人被捕，警方仍在繼續調查受害人生前的行蹤，尋找他的被害線索，「不清楚受害人是在地鐵車廂內還是車廂外被襲擊。」

市警局表示，這是本周第二起地鐵刺殺案。13日(周二)晚上8時10分，36歲的Devictor Ouedraogo在駛過威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)的J線地鐵上被刺死。Devictor Ouedraogo當時因醉酒而騷擾乘客，與20歲的Jordan Williams發生爭執，進而遭對方刺殺；Jordan Williams被控過失殺人罪。

根據市警局數據，過去一年裡，警方在地鐵上繳獲的非法刀具、剪刀和鋒利刃器數量大幅增加。截止6月11日，警方已經逮捕了572名攜帶「切割工具」(cutting instruments)的通勤客；這一數量較去年同期上漲了60%（358名）。在過去四年裡，相關逮捕人數也飆升了126%。

與此同時，地鐵上的槍枝逮捕案也在不斷增加，比2019年同期上漲了90%。