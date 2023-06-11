曼哈頓地鐵站女子擊退色魔 警緝嫌

紐約警方公布性侵嫌犯影像，呼籲民眾提供線索。(市警供圖)

一名29歲的女性9日晚間在曼哈頓華埠 附近的地鐵 J線錢伯斯街站(Chamber St.)遭遇意圖性侵者，經過打鬥後，成功逃脫；受害人後被送醫，現平安無虞。警方正在蒐集嫌犯線索。

警方表示，受害人在上周五晚9時10分左右，乘坐地鐵J線南行列車至錢伯斯街站準備下車時，嫌犯上車，將受害人拖回地鐵車廂。

之後，嫌犯向受害人露出下體，並試圖強迫受害人替他口交，在受害人反抗後，嫌犯用拳將她擊倒，並把她按在地上，試圖脫去其衣物；過程中嫌犯還搶奪了受害人的手機 、錢包和鑰匙。

受害人奮力反抗後，最終逃出車廂，而嫌犯則留在車廂內隨列車繼續前進，之後急救人員抵達車站，將受害人送醫檢查。

警方公布嫌犯資訊，該名男性約30至40歲之間，身高5呎6吋至5呎7吋，深色皮膚；逃離時身著海軍藍色連帽衫和褲子、黑白相間的運動鞋，戴白色口罩。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。