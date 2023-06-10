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紐約州議會通過法案 農曆新年列入公校假日

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約州議會通過法案，將農曆新年和排燈節列入州公校假日。(本報檔案照)
紐約州議會通過法案，將農曆新年和排燈節列入州公校假日。(本報檔案照)

紐約州眾議會和州參議會10日通過了將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假期的提案。如果州長霍楚(Kathy Hochul)將其簽署成法律，這項法案將於7月1日生效，紐約州也將成為把農曆新年列為公校假日的全國第一州。

這項法案是紐約州眾議會承認亞太裔美國人，使紐約市更具多樣性和包容性的有力舉措，在反亞裔仇恨問題愈來愈嚴重的現在，這項立法更具意義，是亞裔美國人社區的一個重要里程碑。農曆新年已經是紐約市公校的假日。

在州眾議會，農曆春節提案是由州眾議員寇頓(William Colton) 和李榮恩(Grace Lee)共同提出的。李榮恩說，「今年，我很自豪領導了使農曆新年成為紐約州公立學校假日的運動」，李榮恩說，作為三個學齡兒童的母親，她知道農曆新年對於亞裔家庭來說是多麼重要。現在，紐約州的所有兒童將有一天假期，與家人共同慶祝春節。學校也可以藉此機會在課堂上討論和學習亞裔文化。

眾議會議長州眾議長希士提(Carl Heastie)上個月就宣布，他希望將農曆春節和排燈節列入州公校假日，因為「承認紐約豐富的多樣性文化非常重要」。

法案通過後，國會議員孟昭文發表聲明說，「州議會批准這兩項法案很好地提醒我們紐約州巨大的多樣性，它還強調，這種多樣性應該反映在居民慶祝的節日中」。

紐約州 亞裔 公校

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