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角聲40年慶:不只佈道 強調社區關懷

記者高雲兒╱紐約即時報導
當天的餐會上，表彰角聲創辦人勞伯祥。(記者高雲兒╱攝影)
當天的餐會上，表彰角聲創辦人勞伯祥。(記者高雲兒╱攝影)

華人移民服務數十載的紐約基督教角聲佈道團，於近日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉行40周年籌款餐會，希望藉此讓更多人重新認識角聲，它不只是一個宗教機構，更是一個公益性機構；當天約300名嘉賓與會。

角聲事工總幹事餐會聯合主席陳熾牧師表示，「基督教角聲佈道團」成立40周年，一直以實際行動關懷社區中的華人同胞。他表示，從亞裔精神健康、心理服務再到老人關懷服務，以及中小學課程提供等，「角聲佈道團從身心靈三個方面進行全人關懷」。

然而社區認識卻常常以為角聲是個宗教機構，陳熾牧師表示希望藉此機會，讓大家認識到角聲不只是個宗教機構，「事實上我們和很多幫助民眾的非營利機構沒有區別」。他表示，餐會雖然舉辦多年，但是第一次全面面向社區領袖人士的餐會卻是第一次。

他強調，角聲沒有接受過政府的補助，每個月20餘萬元的開銷都靠捐款。他希望在社區領袖人士全面認識角聲的同時，能得到社區的支持，當天也設下20萬元的籌款目標。

餐會上也表彰創辦人勞伯祥，他表示，角聲最初設下的三個目標是了解社區、深入階層去布道以及聯合教會達成使命，「但是我們後來發現，社區需要很多具體的服務，角聲於是對移民進行按需幫助，無論什麼都會盡力協助」；這些具體的服務，在後來就成了角聲的第四個目標。

另外一位獲獎人是Mary Li Hsu，她在2021年去世，享年63歲，她所有財產捐給紐約市的慈善機構，包括角聲。

市議員黃敏儀感謝角聲多年來的奉獻，並頒發表揚狀。出席的還有餐會榮譽委員，包括陳作舟、李德怡、林建中、顧雅明、王碚、倫洪光等，他們對角聲過去40年做的貢獻做出肯定。李德怡代表世界日報出席，表示將會對角聲的工作進行大力支持和宣傳。

角聲致謝餐會榮譽委員會，並頒發獎章。(記者高雲兒╱攝影)
角聲致謝餐會榮譽委員會，並頒發獎章。(記者高雲兒╱攝影)

華人 移民 亞裔

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