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布碌崙國殤日遊行和紀念儀式 在貝瑞吉舉行

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

第156屆布碌崙(布魯克林)國殤日遊行和紀念儀式29日在貝瑞吉舉行，吸引成千上萬居民參與。各現役軍人和退伍軍人組織、社會團體和民選官員出席。

影片來源：記者胡聲橋

遊行上午11時開始，遊行隊伍從78街交三大道處出發，沿三大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入四大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。

參加遊行的包括退伍和現役軍人、陣亡軍人家屬、警察、消防員、童子軍、民選官員以及多所高中的學生，還有其他社團；除了軍人相關組織的花車，還有各式老爺車，遊行者揮舞國旗，向民眾揮手問候，民眾則報以掌聲和歡呼聲。

布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

遊行隊伍活動匯聚到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動。內容包括唱國歌、宣誓效忠、向陣亡將士敬獻花圈和升國旗儀式、退伍炮兵施放21響禮炮等。工作人員還在公園的一片草地上插滿了美國國旗，紀念陣亡將士。

布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙國殤日遊行和紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

紐約陸軍國民警衛隊(New York Army National Guard)准將迪吉里奧(John Thomas Digilio)在紀念儀式上說：我們是來紀念那些為我們犧牲的將士，向他們表示敬意。這個活動我們堅持了150多年，我們要把陣亡將士體現在愛國主義和奉獻精神一直傳承下去。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員紀思庭(Justin Brannan)和市議員李凱健(Ari Kagan)等民選官員參加了紀念活動。

遊行 警察 布碌崙 眾議員 布魯克林

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