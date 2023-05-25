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用OMNY沒折扣 持捷運卡月票一年可省近200元

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用OMNY沒折扣 持捷運卡月票一年可省近200元

記者顏潔恩／紐約即時報導
MTA大推OMNY付費系統，但一年下來的費用恐比捷運卡月票持有者還貴。(取自大都會運輸署)
MTA大推OMNY付費系統，但一年下來的費用恐比捷運卡月票持有者還貴。(取自大都會運輸署)

大都會運輸署(MTA)大推新一代感應式公共運輸付費系統「OMNY」，以取代將在明年淘汰的傳統的捷運卡(MetroCard)；不過最新一項分析指出，目前OMNY票卡僅享有「幸運13」票價上限的優惠計畫，一年下來的費用還比持「捷運卡」月票的乘客多出近200元。

據「紐約郵報」報導，OMNY票卡整體而言更貴的原因是，MTA目前尚未推出月票優惠或定下票價的上限價格，導致地鐵和公車乘客仍無法享有單程票價優惠；MTA董事會成員艾伯特(Andrew Albert)表示，雖MTA示意將會推出月票上限費用的優惠方案，但須盡快實現，令更多人轉而使用OMNY。

目前OMNY享有的唯一折扣計畫是「幸運13」(Lucky 13)，從周一開始至周日為一個周期，每周內乘坐12次、支付33元車費後，當周搭車第13次起便免費。

但根據MTA本周提議的加價，將把價格提升至每周34元，一年下來為1768元，另將「捷運卡」月費增至132元，12個月的費用相當於1596元；換句話說，延用捷運卡的乘客實則還省下172元。

且依OMNY現在的票價結構，在同等「捷運卡」月票累積一年的費用中，OMNY持有者其實全年只搭乘了47周；除非一年裡有五周不搭車，才能彌補兩個付費系統之間的差價。

MTA官員多年來表示，要為OMNY推出與「捷運卡」類似的一系列折扣方案，可截至當前也只有「幸運13」，令人不滿的是，OMNY的核心電腦系統還常出現故障和失誤，用戶體驗不佳，系統成本也從6億4500萬元上漲至7億7200萬元。

「MTA應竭盡所能鼓勵乘客轉換至OMNY，包括推出一系列的折扣優惠」，乘客聯盟(Riders Alliance)首席發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，儘管OMNY感應器已安裝在公車的後門入口，可MTA說目前太少人使用，因此乘客還是無法從那裡上車和付錢，「不就是因為OMNY折扣不如舊系統，乘客才延用傳統捷運卡。」

專家指出，利用公車的前後門將縮減乘客上下車使用的時間10%，促使乘客聯盟和其他交通維權團體不停推動該方案；而針對紐約郵報的分析，MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)拒絕發表回應。

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