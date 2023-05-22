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奧斯汀街改步行街 紐約市議會皇后區2參選人意見有異

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
第29選區參選人費德爾(左)和辛格(右)。（記者鄭怡嫣 / 攝影）
第29選區參選人費德爾(左)和辛格(右)。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

包括森林小丘、秋園、雷哥公園等地的皇后區第29市議會選區，擁有近29%亞裔人口，兩位民主黨參選人費德爾(Ethan Felder)以及辛格(Sukhi Singh)，近日在亞潮萌舉辦的皇后區競選論壇上分享政見，兩人對當地一條主幹街道奧斯汀街(Austin St.)是否應成為步行街意見不一。

費德爾為一名在森林小丘長大的勞工律師，曾呼籲使在秋園當地飽受爭議的雨傘酒店(Umbrella Hotel)關閉，他表示將專注教育、生活質量、以及氣候危機，使當地學校擁有充分經費，為公園投資，也保證不忽略里奇蒙丘(Richmond hills)的選民。

小商業主及社區維權人士辛格說自己是一位「憂心的家長」，扶養三孩的過程中深刻認識到教育體系的不平等，想要「將來的一代」參選，他表示將對所有削減教育經費的預算案說不，創建更安全的街道，並在皇后區中部及東南部促進公共交通。

森林小丘一條商業街奧斯汀街，是否應成為步行街為當地熱議議題，費德爾對此表示反對，認為禁止汽車通行，將為人口比例不少的長者族群帶來不便，不應僅限於為行人開放。辛格則支持這一轉變，表示此街為雙行車道，街邊林立商店，造成人行道擁擠以及雙排停車，導致許多交通事故，應改成單行道，並在固定時間段限制車流通行。

二人將在6月初選挑戰現任舒曼琳(Lynn Schulman)，勝出者則將在普選面臨華裔共和黨苗承業。

皇后區 教育 亞裔

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