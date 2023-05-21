第二屆亞裔傳統月大遊行 曼哈頓第六大道登場

市長亞當斯到場支持。(記者許君達 / 攝影） 第二屆亞裔傳統月大遊行21日在曼哈頓中城的第六大道登場。活動由繁榮華埠總會主辦，福建同鄉會主席陳恆特別協辦，並得到紐約各亞裔族群社區的大力支持。除市長亞當斯和多名民選官員外，到場支持的還有中國駐紐約總領事黃屏，以及印度尼西亞、韓國、菲律賓、印度、孟加拉、尼泊爾等國駐紐約的高級外交代表。 與去年的第一屆遊行相比，本次活動更加突出多元文化色彩。雖然由華人社區機構主辦，但其他亞裔族群也踴躍參與，規模甚至不小於華人社團，充分展示了「亞裔」這個本身就充滿了多元色彩的群體最大的特點：豐富。 馬來西亞華人參加遊行。(記者許君達 / 攝影） 印尼裔人士身著民族盛裝參與遊行。(記者許君達 / 攝影） 泰裔人士展示民族服裝。(記者許君達 / 攝影） 富有中國特色的熊貓和兔子人偶。(記者許君達 / 攝影） 參加遊行的華人團體。(記者許君達 / 攝影） 韓裔人士展示特色民族舞蹈。(記者許君達 / 攝影） 州長特別代表劉林劍虹向主辦方辦法嘉獎狀。(記者許君達 / 攝影） 緬甸裔人士在候場時高唱民族歌曲。(記者許君達 / 攝影） 孟加拉裔團體展示民族服裝和「騎虎」表演。(記者許君達 / 攝影） 中式舞龍隊暢遊在曼哈頓第六大道上。(記者許君達 / 攝影） 遊行開始前，舞獅團隊整裝待發。(記者許君達 / 攝影） 紐約琴棋書畫會在自己的彩車上展示書法作品、表達美好祝願。 亞裔 遊行 華人 上一則 同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰多名華裔人士
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