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第二屆亞裔傳統月大遊行 曼哈頓第六大道登場

記者許君達／紐約即時報導
市長亞當斯到場支持。(記者許君達 / 攝影）
市長亞當斯到場支持。(記者許君達 / 攝影）

第二屆亞裔傳統月大遊行21日在曼哈頓中城的第六大道登場。活動由繁榮華埠總會主辦，福建同鄉會主席陳恆特別協辦，並得到紐約各亞裔族群社區的大力支持。除市長亞當斯和多名民選官員外，到場支持的還有中國駐紐約總領事黃屏，以及印度尼西亞、韓國、菲律賓、印度、孟加拉、尼泊爾等國駐紐約的高級外交代表。

與去年的第一屆遊行相比，本次活動更加突出多元文化色彩。雖然由華人社區機構主辦，但其他亞裔族群也踴躍參與，規模甚至不小於華人社團，充分展示了「亞裔」這個本身就充滿了多元色彩的群體最大的特點：豐富。

馬來西亞華人參加遊行。(記者許君達 / 攝影）
馬來西亞華人參加遊行。(記者許君達 / 攝影）
印尼裔人士身著民族盛裝參與遊行。(記者許君達 / 攝影）
印尼裔人士身著民族盛裝參與遊行。(記者許君達 / 攝影）
泰裔人士展示民族服裝。(記者許君達 / 攝影）
泰裔人士展示民族服裝。(記者許君達 / 攝影）
富有中國特色的熊貓和兔子人偶。(記者許君達 / 攝影）
富有中國特色的熊貓和兔子人偶。(記者許君達 / 攝影）
參加遊行的華人團體。(記者許君達 / 攝影）
參加遊行的華人團體。(記者許君達 / 攝影）
韓裔人士展示特色民族舞蹈。(記者許君達 / 攝影）
韓裔人士展示特色民族舞蹈。(記者許君達 / 攝影）
州長特別代表劉林劍虹向主辦方辦法嘉獎狀。(記者許君達 / 攝影）
州長特別代表劉林劍虹向主辦方辦法嘉獎狀。(記者許君達 / 攝影）
緬甸裔人士在候場時高唱民族歌曲。(記者許君達 / 攝影）
緬甸裔人士在候場時高唱民族歌曲。(記者許君達 / 攝影）
孟加拉裔團體展示民族服裝和「騎虎」表演。(記者許君達 / 攝影）
孟加拉裔團體展示民族服裝和「騎虎」表演。(記者許君達 / 攝影）
中式舞龍隊暢遊在曼哈頓第六大道上。(記者許君達 / 攝影）
中式舞龍隊暢遊在曼哈頓第六大道上。(記者許君達 / 攝影）
遊行開始前，舞獅團隊整裝待發。(記者許君達 / 攝影）
遊行開始前，舞獅團隊整裝待發。(記者許君達 / 攝影）
紐約琴棋書畫會在自己的彩車上展示書法作品、表達美好祝願。
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亞裔 遊行 華人

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