第二屆亞裔傳統月大遊行 曼哈頓第六大道登場

市長亞當斯到場支持。(記者許君達 / 攝影）

第二屆亞裔 傳統月大遊行 21日在曼哈頓中城的第六大道登場。活動由繁榮華埠總會主辦，福建同鄉會主席陳恆特別協辦，並得到紐約各亞裔族群社區的大力支持。除市長亞當斯和多名民選官員外，到場支持的還有中國駐紐約總領事黃屏，以及印度尼西亞、韓國、菲律賓、印度、孟加拉、尼泊爾等國駐紐約的高級外交代表。