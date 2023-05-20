「中餐外賣車」巡迴曼哈頓下城 只賣大麻不賣飯

「中餐外賣車」曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

一輛名為「中餐外賣」(Chinese Takeout NYC)的小貨車被改裝成「餐車」模樣，出現在曼哈頓下城附近，看似售賣中餐，但若上前觀看「菜單」，才得知是一家非法售賣大麻 的移動商店，出售預先捲好的15元大麻煙卷「開胃菜」和180元的「主菜」大麻花朵；州、市相關部門均表示，該車為無照經營，將進行調查。

「中餐外賣」大麻貨車的經營者是現年50歲的文圖爾(Durell Ventour)和43歲的納爾遜(Marley Nelson)，該品牌以做中餐外賣包裝為主題的服飾起家，疫情時曾與華埠 非營利組織「獻愛華埠」合作，與華埠的許多年輕業者都相互熟識。

一些不願透露姓名的華裔 購買者表示，與二人很早相識，紐約人都有自己購買大麻的渠道，他們雖沒有執照，但與華裔社區交好，熟客都知道品質，比從街頭混混那裡購買保險百倍。

「中餐外賣車」在曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

但州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)表示，流動大麻車沒有執照，即為非法，應該接受調查。

市財政部門發言人拉維斯(Ryan Lavis)表示，市治安官「過去曾協助過涉及移動貨車的案件」，並正在調查那輛以中餐外賣形式出現的大麻車。

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)表示，他的辦公室「已經採取了執法行動」，並協助調查涉及銷售非法產品的移動貨車。

本月5日，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布逮捕了五名涉嫌在阿斯托利亞(Astoria)和歐松公園(Ozone Park)經營移動非法大麻店的業者。