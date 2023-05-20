我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林雪詩分享MIT錄取經驗 南加學霸3姐妹同校傳佳話

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師自危

「中餐外賣車」巡迴曼哈頓下城 只賣大麻不賣飯

記者張晨／紐約即時報導
「中餐外賣車」曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)
「中餐外賣車」曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

一輛名為「中餐外賣」(Chinese Takeout NYC)的小貨車被改裝成「餐車」模樣，出現在曼哈頓下城附近，看似售賣中餐，但若上前觀看「菜單」，才得知是一家非法售賣大麻的移動商店，出售預先捲好的15元大麻煙卷「開胃菜」和180元的「主菜」大麻花朵；州、市相關部門均表示，該車為無照經營，將進行調查。

「中餐外賣」大麻貨車的經營者是現年50歲的文圖爾(Durell Ventour)和43歲的納爾遜(Marley Nelson)，該品牌以做中餐外賣包裝為主題的服飾起家，疫情時曾與華埠非營利組織「獻愛華埠」合作，與華埠的許多年輕業者都相互熟識。

一些不願透露姓名的華裔購買者表示，與二人很早相識，紐約人都有自己購買大麻的渠道，他們雖沒有執照，但與華裔社區交好，熟客都知道品質，比從街頭混混那裡購買保險百倍。

「中餐外賣車」在曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)
「中餐外賣車」在曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

但州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)表示，流動大麻車沒有執照，即為非法，應該接受調查。

市財政部門發言人拉維斯(Ryan Lavis)表示，市治安官「過去曾協助過涉及移動貨車的案件」，並正在調查那輛以中餐外賣形式出現的大麻車。

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)表示，他的辦公室「已經採取了執法行動」，並協助調查涉及銷售非法產品的移動貨車。

本月5日，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布逮捕了五名涉嫌在阿斯托利亞(Astoria)和歐松公園(Ozone Park)經營移動非法大麻店的業者。

執法者表示，目前全州有九家獲得許可的成人用大麻藥房和40家州授權的醫用大麻商店。

該「中餐外賣車」由兩名非洲裔經營。(取自推特)
該「中餐外賣車」由兩名非洲裔經營。(取自推特)

大麻 華埠 華裔

上一則

亞裔傳統月文化節如約登場 舞蹈團雨中熱舞

延伸閱讀

全美第2高 伊州大麻稅率達25% 衝擊營收

全美第2高 伊州大麻稅率達25% 衝擊營收
伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%

伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%
布碌崙二華男 非法種大麻被逮

布碌崙二華男 非法種大麻被逮
南加內陸警方查獲非法大麻等製品 價值逾百萬

南加內陸警方查獲非法大麻等製品 價值逾百萬
有販毒前科 市議員馬泰兄長下城開大麻店惹議

有販毒前科 市議員馬泰兄長下城開大麻店惹議

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。（新華社資料照片）

留學業者：中國留學生 逾半想留美工作

2023-05-18 02:27

超人氣

更多 >
什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝