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紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)的居民在19日(今)淩晨1時53分經歷了2.2級的地震，周邊居民也有震感，目前尚無人員傷亡報告；專家稱餘震可能性小，即使有也不會很嚴重。

據悉，地震具體發生地為紐約州為威徹斯特郡Hastings-on-Hudson以南；美國地質調查局(USGS)稱，康乃狄克州丹伯里(Danbury)、布朗士區(Bronx)以及新澤西東北部都有震感，還有隨之而來的轟隆聲。

目前為止，尚未有人員傷亡報告。氣象學家托馬斯(Samantha Thomas)則稱，地震發生在地表以下6英里處，發生破壞性余震的可能性很小，「即使有，也不會很強烈，只是一陣輕微的隆隆聲」。

新澤西英格伍德(Englewood)的一居民說，本以為是卡車經過，但感覺房子震得太厲害了，才覺得不對勁。包括該居民在內，共有120人報告感覺到了地震。這次罕見的地震發生後，當地居民紛紛在推特上發帖表示震驚，「紐約剛剛發生地震了嗎？」「我覺得紐約剛剛發生了地震….因為我的床一直在抖，把我吵醒了。」

美國地質調查局稱，3級及以下的地震通常不會造成太大的破壞，但其強度足以讓受影響地區的人們感受到。只有發生5.5級或更高的地震時，才會產生重大破壞。

2011年8月，美國東海岸和加拿大一些地區發生了5.8級地震，因此美國東北部，包括紐約居民，對可能發生的地震等災害表示憂心。地質調查局的一位高級官員在2021年說，破壞性地震並不經常襲擊美國東部，但不了解和提前規畫此類事件，潛在後果可能很嚴重。

據報道，有記錄以來紐約的最大地震是1944年9月5日發生在紐約和加拿大邊境的5.9級地震，該地震對周邊城鎮造成了輕微破壞。今年2月初，水牛城(Buffalo)地區發生了一場3.8級地震。

地震 新澤西 加拿大

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