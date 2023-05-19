網絡仇恨不停 李榮恩提「停止隱藏仇恨」議案

州眾議員李榮恩。（本報檔案照）

州眾議員 李榮恩(Grace Lee)於19日聯合州參議員 霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)在州府兩院提出「停止隱藏仇恨」(Stop Hiding Hate)議案，擬要求社交媒體公司對其平台上的有害內容承擔責任，且需明確而公開地報告其減少不良信息的方式，包括仇恨言論、威脅和虛假信息等，以應對網絡有害內容的傳播。

李榮恩表示，社交媒體是可以加強社區聯繫的工具，但也是可以撕裂社區的武器；在紐約和全國範圍內，可以發現網絡上的仇恨內容數量正在上升，從而導致暴力事件發生，其中受到最嚴重影響的是邊緣化和少數族裔群體；因此，社交媒體公司有責任防止其平台被濫用，但目前它們無法證明能獨自承擔這一責任。

因此，她提出「停止隱藏仇恨」議案，擬要求相關公司公開透明地報告其在消除平台仇恨內容方面所採取的措施，對公眾負責。

李榮恩引用數據指，社交媒體平台越來越多的被用於傳播仇恨內容，造成對邊緣群體的暴力和仇恨。反誹謗聯盟(ADL)數據顯示，在2022年有高達40%的社交媒體用戶報告稱曾遭受在線騷擾，其中近三分之二的人遭受到對其身份的滋擾。

儘管諸多社交媒體公司承諾對其平台上的有害內容進行管理，並已採取人工審核、智能屏蔽、用戶篩選等措施，但業界目前仍未有被證明廣泛有效的應對措施，防範網絡暴力和不良信息。同時，仍未有法規強制要求此類公司對有害內容的管理情況作出報告。

霍伊曼和李榮恩表示，希望通過這項立法，確保社交媒體公司能夠致力於使其平台對用戶更加安全；議案將要求公司向紐約州 檢察長發布半年度報告，公開展示為保護用戶免受有害內容影響所採取的措施，以更好地幫助公眾知曉仇恨和危險言論如何在網絡上傳播，並了解如何預防暴力行為的發生。