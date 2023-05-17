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畢業季來臨 中國留學生「逾半想留美工作」

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。(本報檔案照)
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。(本報檔案照)

美國各高校本月紛紛迎來畢業禮，留美中國學子也面臨就業去留的關鍵選擇；根據留學顧問及教育人士，在整體就業及經濟形勢均不樂觀的大背景下，留美求職仍為留學生的主旋律，碩博連讀的學生數量也在攀升。

「大環境越不好，未來有越多不確定性，中國留學生就越傾向於留在美國」，已帶了數千名留學生的賽睿斯教育創始人秦怡偉說，上海因疫情封城期間已催生一波移民潮，在中國的製造業、實體業、整體商業環境都尚未恢復、且全球就業與經濟形勢嚴峻的大背景下，至少逾一半的留學生都更願意留在美國。

本年度針對外國人的h1b工作抽籤也佐證這一趨勢，移民局的數據顯示，今年共收到48萬3000多份申請，在近五年創新高，上一年度的申請數量為30萬8000多份。

「疫情是一分水嶺」，樹英學會創始人兼執行長董堂荣也說，疫情後，中國家庭對於赴美留學的意願水漲船高，據國際教育研究機構ICEF Monitor公布的最新數據也顯示，美國國際生在2023年重返百萬，中國留學生數量也在迅速回暖。在2021年至22年間，不少從未規畫出國留學的家庭也開始諮詢，乃至綢繆畢業後的海外就業問題。

「當然也要看行業」，董堂荣補充，例如計算機是中國高速發展的行業及重心，薪酬待遇對於留學生有吸引力，但考慮到國內加劇的內卷議題以及工作生活平衡，也有畢業生仍在猶豫最終去留。而晶片行業美國仍處於領先狀態，也有留學生抱著在業內的學習的想法，更意願留在美國求職。

至於畢業生在美求職的結果，根據秦怡偉的觀察，總體來說頂尖名校仍有加成，生物醫藥科技類的留學生相對好找工作，STEM以及工程專業也較好，文科生則可考慮進諮詢公司，需具備文理兼修、能作個案的能力，比拼的是知識儲備、基礎數學與邏輯反應。

另一方面，考慮碩博連讀的留學生數量也在攀升；秦怡偉表示，頂尖的文理學院，諸如波莫納學院(Pomona College)、斯沃斯莫爾學院 (Swarthmore College)等，都提供碩博連讀班，目前有約二成至三成的本科生在畢業後正在考慮申請連讀項目，預計將來也會繼續攀升，博士學位既有利往後綠卡的申請，也為在高等學院、研究機構或大型公司找到科研方向工作而加大了砝碼。

「現實比較殘酷」，董堂荣說，為了留在美國，理工科背景的學生都在轉行碼農，而普通文科的學生則選擇讀博。

留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。（取材自Unsplas...
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。（取材自Unsplash）
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。（新華社資料照片）
留學業者表示，當今畢業， 選擇留美工作仍是留學生的主旋律。（新華社資料照片）

中國留學生 就業 疫情

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