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逃票嚴重 MTA年虧6.9億…地鐵旋轉門擬改玻璃門 嚴執法

記者顏潔恩／紐約即時報導
據MTA公平顧問委員會發布的最新報告，去年各種逃票情況嚴重，給MTA造成6.9億元損失。(Getty Images)
據MTA公平顧問委員會發布的最新報告，去年各種逃票情況嚴重，給MTA造成6.9億元損失。(Getty Images)

MTA公平顧問委員會發布的最新報告，去年各種逃票情況嚴重，給MTA造成6.9億元損失；為緩解問題，提出將地鐵十字旋轉門改設玻璃門防逃脫，在加強執法的基礎上，只對屢犯者提刑事控罪，初犯者將獲口頭警告，再犯的話被開罰單。

據悉，一般從公車、鐵路、地鐵系統中收取費用是組成MTA預算的主要部分，今年預計將為MTA帶來70億元收入，約占其37%的運營成本；而造成最大經濟損失的是來自公車的逃票，三分之一的乘客未支付車費，害MTA丟失了3.15億元。

另外地鐵站平均每日會有40萬次不付款紀錄，去年造成2.85億元損失，鐵路逃票則達到4400萬元；另一方面，利用模糊和偽造車牌避掉橋梁和隧道的費用，使MTA損失4600萬元，這還不包括沒有通過郵寄付通行費的非E-ZPass駕駛，約2950萬元。

為緩解情況，委員會建議將地鐵十字旋轉門改設成有機玻璃門，若建造得當，門將設計得足夠高，令人無法跨越，但同時又足夠寬到輪椅、嬰兒車能行通；公車方面，委員會呼籲增加非武裝的查票人員，並努力讓更多人參加票價折扣計畫，包括簡化給學生的OMNY卡，取代各種學生傳統捷運卡(MetroCard)選項。

報告建議加強執法，但應只在嚴重的前提下，對某人提出刑事控罪，例如蓄意破壞機器、非法販售地鐵卡、打開出入口幫其他人逃票等；宗旨是「製造更多顧客、不是犯罪者」，給初犯者口頭警告，再犯的話將開100元罰單，其中半額會加值OMNY卡，送回給逃票的人，第三次、四次再犯則面臨150元、200元罰款，且不再有OMNY卡，屢勸不聽者將被控罪。

最後，委員會支持推動「公平票價」(Fair Fares)計畫，將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群，擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困線兩倍的市民。

地鐵站 MTA 預算

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