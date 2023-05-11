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新紐通勤火車又中斷 上班族遲到 迂迴轉進紐約

記者許君達／即時報導
新澤西大量通勤族被迫轉往霍伯肯車站，迂迴前往紐約。（記者許君達/攝影）
新澤西大量通勤族被迫轉往霍伯肯車站，迂迴前往紐約。（記者許君達/攝影）

新澤西捷運局（NJ Transit）到紐約賓州車站（Penn Station）的鐵路服務11日上午全線中斷，原定開往紐約的列車部分改道進入霍伯肯（Hoboken）車站，部分在紐瓦克（Newark）清客，同時所有線路列車大規模晚點，霍伯肯車站也因吞吐量過大而積壓了大量無法分配到站台的列車，受影響的上班族不計其數。

捷運局的官方說法是席考克斯中轉站（Secaucus）附近的鐵路活動橋信號系統故障所致。這座橋（Amtrak Portal Bridge）屬美鐵（AMTRAK）所有，橫跨哈肯薩克河（Hackensack River），為從南部進出紐約的唯一鐵路通道，由於高度不足而設計成可轉動橋面，在有船隻經過時，橋面可呈90度轉動。捷運局承諾，為所有改道至霍伯肯的乘客提供PATH捷運車票，乘客可免費轉乘PATH系統列車前往曼哈頓。

這是該鐵路系統兩周內第二次發生原因相同的事故。上次是5月3日，同樣造成了紐新兩地大量通勤者的滯留。

另據報導，11日凌晨時分，一列空駛的美鐵列車在皇后區長島市（Long Island City）附近脫軌，未造成人員傷亡，但也影響到了部分長島鐵路（LIRR）列車的服務，MTA在靠近牙買加車站（Jamaica）和木邊車站（Woodside）的地鐵站也提供了免費接駁服務。

目前，官方沒有證實新澤西捷運的故障是否與此事故有關。

捷運 長島市 新澤西

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