曼哈頓擁堵費 「低收入」車主有折扣
曼哈頓中下城商業區徵收擁堵費的最終環評報告上周被聯邦政府批准，根據部分披露的收費計畫，大都會運輸署(MTA)擬為符合條件的低收入車主提供折扣。
根據最終環評報告，在擁堵費開始執行的前五年內，使用E- ZPass的車主如果家庭年收入低於5萬元，或參加了糧食券等現金援助計畫，可獲得25%的折扣。
MTA在環評草案中表示，低收入通勤者中有79%都會使用公共交通，需要進入曼哈頓60街以南的收費區的開車通勤者中，只有約14%的人能夠達到這個折扣門檻。參與擁堵費定價的交通分析學者科曼諾夫(Charles Komanoff)表示，由於必須開車進入收費區的低收入司機較少，所以折扣帶來的收入損失將是輕微的。
對於夜間的收費額度，環評報告給出了至少兩個方案。其一是凌晨0時至4時之間收取半價，正常時段25%的低收入折扣在此時間段內將不會疊加折扣。另一個更為激進的方案是在0時至6時之間免費，這樣可以避免卡車和一些過境車輛因全天候繞行而給周邊社區、尤其是布朗士區的部分地區帶來的額外的環境和交通壓力。
報告指出，如果高峰時段的擁堵費定價為13.2元，那麼即使按照更為激進的方案，MTA每年也能增加10億7000萬元收入，並使進入曼哈頓擁堵區的車輛數量減少17%。據統計，不收擁堵費時，平均每天會有71萬6150輛車進入曼哈頓中下城，而無論採用哪種收費方式，都能減少從11萬237至14萬2855輛的日車流量。
報告還透露，對於客運車輛，包括出租車和Uber、Lyft等網約車，每天最多只會被收費一次。不過，還有一些司機關注的具體操作問題尚未披露，目前還不完全清楚客運車輛收費將如何運作。曾任TLC官員的沙勒(Bruce Schaller)表示，出租車與私家車有很多方面不同，最直接的問題就是，出租車的擁堵費成本將會由司機、還是乘客去負擔？「在這些問題明確以前，很難說這是好是壞。」
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